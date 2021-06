Vara: Sería un disparate decisiones sobre mascarillas distintas en cada sitio

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha abogado porque la decisión sobre la supresión progresiva de las mascarillas, ante la mejora de los datos sobre la covid, se adopte en el seno del Consejo Interrterritorial de Salud, "porque lo que sería un disparate es que haya decisiones diferentes en un sitio u otro".

Fernández Vara, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en la presentación del 67 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ha señalado que, por costumbre, tiene "no crear debates que no sean en el seno del Consejo Interterritorial", ya que debe ser allí "donde decidamos todos".

"Lo que me parecería un disparate es que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio u otro, pero, como eso no va a ser porque no puede ser, lo único es que cuando se trate, nuestra decisión será de ir poco a poco progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas", ha añadido.

Sin embargo, ha precisado que lo que no tiene tan claro es si debe ser o no para siempre, ya que las mascarillas han conseguido "hacer desaparecer de nuestras vidas este año la gripe, las bronquitis y las bronquiolitis en los niños y que los aerosoles haya pasado casi a formar parte de la historia".

Por eso, ha defendido que bien se haría en plantearse si de cara al próximo invierno "no habría que tener presente volver usarlas", ya que ha salvado muchas vidas.

A su juicio, aunque no hay que adelantarse a los acontecimientos y hay que ser prudentes y con decisiones mesuradas y equilibradas, no habría que descartar esta posibilidad y ha recordado el descenso de fallecimientos por gripe y los beneficios en ahorro de dinero y recursos de los hospitales que ha conllevado el uso de la mascarilla.