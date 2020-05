Vara rechaza los criterios de reparto entre CCAA del fondo no reembolsable

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado los criterios propuestos para el reparto entre las comunidades autónomas del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que ha anunciado el Gobierno central para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

En rueda de prensa telemática tras participar en la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de Gobiernos autonómicos, Vara ha expresado que la propuesta de reparto no es la adecuada y ha pedido que se encuentre una fórmula de consenso, aceptada por "todos" y que sea más "justa".

"El criterio de valorar las UCI me parece bien, el del número de hospitalizados no me parece bien", ha señalado Vara, quien ha defendido que hay comunidades que han tomado decisiones en el ámbito del aislamiento, de incorporar nuevos recursos al margen del ámbito hospitalario, por lo que no lo ve "un criterio defendible".

Como ejemplo, se ha preguntado por qué si dos comunidades contratan 500 enfermeros, una exclusivamente para los hospitales, mientras que la otra los distribuye por las residencias y centros de mayores, la segunda no tiene derecho a recibir financiación. "Me parece que no se sostiene y hay que buscar otra fórmula", ha dicho.

El mandatario desconoce el volumen global de reparto en todos los territorios pero entiende que Extremadura "sí saldría mejor" parada con otra vía que no sea esta "en la que solo se contempla el gasto puro y duro del hospital".

Según ha asegurado, Extremadura no podría recibir "nada" por las casi 600 contrataciones realizadas en las residencias, "pero es que de los 1.570 que hemos ampliado en el Servicio Extremeño de Salud (SES) todo lo que no haya sido hospitalario tampoco", como las efectuadas en la Atención Primaria.

Vara sí ha admitido que "obviamente" se debe tener en cuenta las camas de UCI, porque "no es lo mismo haber tenido a 50 pacientes en UCI que a 1.500". "No se trata de hacerse los listos, se trata de buscar algo que sea lo más justo posible", ha incidido.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno la supresión de las franjas horarias, pues considera "absurdo" que en la fase uno las personas puedan "moverse libremente" dentro de la misma provincia, ir a comercios y cafeterías, pero la práctica deportiva o los paseos se tengan que realizar en un período concreto.EFE