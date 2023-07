Vara implora a Ecologistas en Acción que retire "todos los pleitos" para evitar el derribo de Valdecañas

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha implorado a Ecologistas en Acción "empezar de cero" en la búsqueda de una solución que evite el derribo de complejo turístico Isla de Valdecañas.

En este sentido, en su discurso en el debate de investidura, ha aprovechado ahora que está "de salida", y tras reconocer que se han cometido "errores" y que la asociación ecologista "ya ha ganado" en los tribunales, ha pedido "generosidad con esta tierra".

Vara, aunque se ha vuelto a mostrar convencido de que la ley aprobada en la Asamblea evitará el derribo, ha dicho que le gustaría que la solución pasara porque se retiraran "todos los pleitos" y se empiece "desde cero".

"Empecemos desde cero a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro", ha señalado Vara, quien ha apelado a la necesidad de empezar "un tiempo nuevo" en el que "las diferencias y las dificultades van a ser otras" pero en el que no se pueden permitir "el lujo de dar una imagen al mundo y a España derribando Valdecañas".

"No puede ser que con tantas cosas que se han hecho en España y que las hemos visto en las costas españolas, casi mar adentro, ahora resulte que en el único sitio donde se vaya a tirar algo haya sido aquí", ha lamentado Vara, quien ha justificado así la petición a la asociación ecologista "y si hace falta hasta implorar".

Finalmente, ha señalado que no le gustaría que la solución de Valdecañas "tenga que tardar otros diez años más", porque esto es algo que "no es que no le venga bien a los propietarios de las casas", sino que no le viene bien "a ningún extremeño".