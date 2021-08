Vara defiende vuelta de público en toda España y para todos los deportes

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este martes la apuesta por la presencialidad del público en toda España y todos los deportes en eventos bien organizados, como manera de luchar contra los efectos de la pandemia porque más confinamientos no caben y "debemos acostumbrarnos a convivir con esta realidad.

A su juicio, se evitan más contagios entre multitudes en eventos organizados que si hay poco público y no está organizado, según ha afirmado en la presentación de los partidos de la selección española de fútbol en Extremadura durante los meses de septiembre y octubre.

Extremadura volverá a acoger tras doce años un partido de la absoluta el 5 de septiembre en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz, donde se espera contar con el 75 por ciento de aforo en las gradas, un encuentro contra Georgia correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2022 al que se sumarán otros dos de la sub-21 masculina y la absoluta femenina en Almendralejo y Cáceres.

Así, Fernández Vara ha asegurado que el problema de los contagios no está en las cifras o la cantidad sino en la calidad de las relaciones y de la organización, y eso depende de nosotros, ha indicado en presencia de responsables federativos y de administraciones locales y provinciales.

Volver al deporte presencial organizado es una apuesta que debemos hacer todos. Habría que abordar que la próxima temporada haya deporte presencial en toda España y en todos los deportes, no tiene sentido organizándolo bien que no sea así, y lo digo convencido de que no solo es bueno para el deporte sino también para la lucha contra la pandemia, ha recalcado.

Para el presidente autonómico', minimizar el daño de la pandemia, de contagios, hospitalizaciones y casos graves, se consigue con cosas bien organizadas.

Debemos hacer presencial todo lo que podamos organizar bien porque es mucho más difícil que existan contagios aunque haya miles de personas si está organizado a algo que no está organizado y hay veinte, ha reiterado.

En su opinión, el deporte presencial produce un "efecto bueno en las personas, en las tendencias, las costumbres y las rutinas y no hay nada que venza mejor a esta covid y a las que vengan detrás que la rutina de la vida, en su sentido más positivo del término, ahí se mueve mal el virus, ha dicho.

Así, ha subrayado que cuando la movilidad se produce sin rutina se propaga mejor el virus, como al finalizar las clases en junio para los jóvenes, momento en el que se incrementaron "de manera superlativa el número de contagios.

Así lo han acordado por "práctica unanimidad" -con la única abstención del País Vasco-,

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles que los recintos deportivos podrán llenarse este mes de agosto al 40 % de su aforo si son abiertos y al 30 % si son cerrados y en ambos casos el público tendrá que entrar escalonadamente, llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

El País Vasco se abstuvo en esa votación de la interterritorial y mantendrá el 20 % del aforo.