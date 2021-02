Vara defiende que el proceso de vacunación es "lo suficientemente serio" para que se haga "con mucho rigor"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tachado de "obsceno" presenciar manifestaciones públicas de determinadas autoridades sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 y quienes habrían podido vacunarse sin corresponderle, en relación a lo cual ha defendido que se trata de un asunto "lo suficientemente serio como para que se haga con mucho rigor".

"Me parece un poco obsceno el presenciar las manifestaciones públicas de determinadas autoridades de uno y otro sitio 'no pues ahora estos' y 'ahora aquellos'", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha planteado que "¿tan difícil es ponerse de acuerdo para no estar todos los días inventando?".

En ese sentido, ha reiterado que "¿tan difícil es que seamos capaces de poner encima de la mesa una propuesta que sea igual para todos en las mismas condiciones, y no que cada día 'no ahora añadimos esto y luego añadimos aquello'?", se ha preguntado Vara.

A este respecto, ha incidido en que le "parece una obscenidad" y que cree que "esto es algo lo suficientemente serio como para que se haga con mucho rigor", según ha señalado en declaraciones a los medios en Badajoz, antes de acudir en la Delegación del Gobierno a la reunión del Centro de Coordinación Cooperativa Policial.

De este modo, al ser preguntado por su opinión respecto a una directiva de la gerencia del área de salud de Cáceres que supuestamente habría recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 a pesar de no corresponderle, Vara se ha remitido a la respuesta de la Consejería de Sanidad y el Servicio Extremeño de Salud (SES) al respecto, y ha reiterado que "ya" dijo recientemente que dentro de una estructura sanitaria hay gente que tiene diferentes responsabilidades.

"Nosotros hemos establecido un índice de prioridades en función de las responsabilidades, pero en primera línea no son solo los que están al lado del paciente, también son los que van por los pasillos, los que cambian las camas, los que arreglan, los que preparan, los que ponen", ha expuesto el presidente extremeño, para quien en torno a este asunto le "gustaría" quedarse con "lo importante".

Y es que, como ha remarcado, en la región han sido capaces "en apenas cinco semanas" de inmunizar al 104 por ciento de las dosis que se habían recibido, las cuales se han podido "aprovechar al máximo", como también ha destacado que se sea capaz "lo antes posible" de poder empezar a vacunar ya por sectores de edad tras la vacunación de a todos los sectores esenciales.

