Vara: en caso de duda sobre si el fuego supone riesgo, hay que evacuar

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy, ante los incendios forestales que está sufriendo la región, que "en caso de duda" sobre si pueden suponer riesgo para la población, la directriz es "evacuar".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones tras visitar en el Polideportivo de Almaraz (Cáceres) a los vecinos de Casas de Miravete, que fueron evacuados anoche de manera preventiva, y después de asistir en Madrid al memorial por las víctimas de la covid-19, presidido por los reyes.

En declaraciones a los medios, el presidente extremeño ha señalado que la preocupación que en este momento tiene Extremadura es compartida por todo el mundo, tanto el gobierno como la Casa Real, y ha advertido de que cuando se da una situación de gran sequedad y altas temperaturas, "lo que representa el monte se convierte en un extraordinario fenómeno explosivo y el fuego pasa a ser un brutal enemigo".

Por ello, ha pedido que nadie actúe por su cuenta, ni asuma riesgos innecesarios "porque lo más importante son las vidas de las personas, todo es subsanable, pero la vida no es reparable".

En este sentido, Fernández Vara ha remarcado que trasladó a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Ordenación y Territorio, Begoña García Bernal, que "en caso de duda hay que evacuar, y ante la mínima posibilidad de riesgo, principio de precaución y movilizar lo que haya que movilizar".

No obstante, ha eludido pronunciarse sobre posibles nuevas evacuaciones, como la de Jaraicejo, ya que, según ha dicho, son decisiones que debe adoptar el mando único en función de los datos e informes de los técnicos.

En cuanto a si el fuego ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe, ha señalado que la información de la que dispone es que solo habría afectado "a una pequeña parte".

"En una situación como la actual, el fuego se convierte en el mayor de los asesinos y hay que protegerse ante él", ha dicho el presidente de la Junta, que ha apelado a que "si alguien cree que el cambio climático no va en serio, que se someta a una profunda reflexión".

Además, cree que esta reflexión hay que trasladarla a todas las administraciones y va más allá de las actuaciones a llevar a cabo fuera del verano, porque quizás haya que cambiar las medidas que se adoptan cuando no se alcanzaban los 47 grados de temperatura y trabajar para que no siga subiendo "porque si no ninguna prevención valdrá" y para ello hay que seguir reforestando, plantando y enfriando ese suelo.