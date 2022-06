Vania Millán y Julián Bayón se dan el 'Sí, quiero' rodeados de seres queridos

MADRID, 4 (CHANCE)

Vania Millán y Julián Bayón se han dado hoy el 'Sí, quiero' y lo han hecho por todo lo alto. La pareja, que por fin ha podido sellar su amor con este enlace, ha contado con la presencia de muchos rostros conocidos de nuestro país... entre ellos, cabe destacar la presencia de Pilar Rubio, muy amiga de la modelo desde hace años cuando esta mantenía una relación con el hermano de Sergio Ramos. Eso sí, el futbolista del PSG no ha aparecido a la ceremonia.

Julián Bayón llegaba el primero, acompañado por su madre, que lucía un vestido largo de color pastel precioso con el que mostraba su espectacular figura. El médico nos confesaba que estaba nervioso minutos antes de darse el 'sí, quiero': "un poquito sí, van saliendo poco a poco, pensaba que no estaba nervioso hasta que he llegado y la gente me preguntaba si estaba nervioso, pero feliz".

Además, Julián nos desvelaba que, sin quererlo, han elegido la fecha del enlace sin darse cuenta que es el aniversario de la boda de sus padres: "mi madre es un bellezón y hoy se casó ella hace 45 años, un día como hoy, es un día muy especial para ella también, para nosotros, se juntan muchas emociones, muy contentos".

Por su parte, Vania se bajaba del vehículo en el que llegaba, agarraba el brazo de su padre y sonreía ante la prensa que estaba en las inmediaciones. Con un espectacular vestido de novia súper primaveral, la modelo mostraba su felicidad en uno de los días más felices de su vida.

Rostros conocidos como Juan Peña y Sonia González, Carlos Sobera, que acudía junto a su mujer y su hija, Baptista y Silvia Nistal o Elsa Anka y Víctor Prat no se han querido perder este enlace matrimonial tan especial en el que hemos podido ver a los dos tortolitos de lo más felices.