Vania Millán habla de su ruptura con René Ramos: "No es fácil terminar una relación de 12 años"

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras poner punto y final a su historia de amor de doce años al lado de René Ramos, Vania Millán vuelve a sonreír al amor al lado del doctor Julián Bayón, mientras el hermano de Sergio Ramos lo hace con la cantante Lorena Gómez.

Y casualmente las dos han coincidido en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, donde hemos podido hablar con la modelo antes del desfile de Andrés Sardá, confesándonos como se encuentra su corazón y la relación con su expareja.

CHANCE: Buenos días Vania. A apoyar a Andrés ¿no?

Vania Millán: Sí, un poquito de moda que me encanta.

CH: Una firma muy femenina, ¿tú te consideras una mujer femenina a la hora de vestir, que resalta esa feminidad?

V.M: Sí, porque no, soy mujer, me gusta.

CH: ¿Qué es lo que te gusta más de sus diseños?

V.M: Me gusta en general, a mí me gusta la moda, me gusta cambiar, me gustan todos lo estilos y poder adaptarlos al mío.

CH: ¿Piensas mucho tus looks antes de salir de casa?

V.M: Sí, es cierto, a lo mejor en eso soy coqueta o femenina, me parece como un arte también.

CH: ¿Qué prenda no falta nunca en tu armario?

V.M: Básicos, negros y blancos, los repito comprando.

CH: Oye, de miss a miss, hoy va a desfilar Ángela Ponce, es muy importante para ella, ¿tú que consejos le darías a ella ahora que se enfrenta a este éxito que está teniendo?

V.M: Pienso que como todo en la vida, cualquier oportunidad que llegue hay que disfrutarla y aprovecharla, aprender de ella y aprender de todo, de lo bueno y de lo malo

CH: ¿Echas de menos la pasarela?

V.M: Sí, a veces, estoy bastante alejada ahora mismo de todo eso pero si es algo que siempre me ha gustado.

CH: ¿Eres mujer de dar consejos?

V.M: Soy mujer de dar consejos, soy pesadamente consejera, pero bueno también trato de escuchar y aprender de los demás.

CH: Vania hoy va a ser un día muy importante porque también viene Lorena Gómez, no sé si la conoces.

V.M: La conozco como cantante.

CH: Pero con René sí que te llevas bien, ¿Qué te ha dicho él de su nueva relación?

V.M: Es que obviamente no hablamos de su nueva relación.

CH: ¿Pero te alegras por él?

V.M: Por supuesto, a ver yo he tenido muchos años con Rene, cuando hubo que dejar la relación lo hice bastante convencida y le deseo lo mejor, y sin rencor, de verdad se merece lo mejor.

CH: ¿Las relaciones que terminan de manera más conflictiva no ha sido vuestro caso?

V.M: Hay de todo en la viña del señor, pero de verdad que yo ahora no le tengo rencor, que sea feliz, y yo estoy súper agradecida de los años que estuve a su lado porque me enseñaron mucho.

CH: Él ha rehecho su vida y tú también

V.M: Claro, yo creo que él se alegra por mí y yo por él. Al fin y al cabo tú dices bueno que cada uno tenga lo mejor y yo estoy súper a gusto y en realidad soy responsable de mi vida no tengo que mirar cómo le va al de al lado.

CH: ¿Tu corazón cómo está?

V.M: Feliz, la verdad es que estoy súper agradecida, incluso a veces podría decir que orgullosa, del paso que di, del esfuerzo que hice y del premio que me he llevado

CH: ¿Y eso?

V.M: Hombre no es fácil terminar una relación de 12 años, pensar que si lo has hecho bien o mal, seguir adelante, pensar que es lo mejor que has hecho porque no era todo lo que tu pretendías o querías de una relación y después darte cuenta con tiempo de que tenías razón

CH: No es fácil romper con tu pareja ni con familia, porque tú con Pilar Rubio, con Sergio, con los padres, te has llevado de maravilla.

V.M: Sí, por supuesto.

CH: No sé si ahora te planteas la maternidad.

V.M: Me planteo todo, todo lo que se pueda plantear yo me lo planteo.Yo creo que lo importante es estar bien y todo lo que tenga que venir que venga, yo con las manos abiertas.

CH: Muchas gracias.

V.M: Gracias.