Vanesa Romero cumple 45 años muy enamorada de Santi Burgoa

MADRID, 4 (CHANCE)

Fue el pasado verano cuando comenzaron los primeros rumores de relación entre Vanesa Romero y Santi Burgoa... una llamativa noticia que nadie podía creer, sobre todo porque después de la ruptura sentimental del presentador de televisión con Alba Carrillo siempre se habló de una posible vuelta, pero no. Nada era lo que parecía.

Intentando mantener su historia de amor 'en secreto', la pareja evitaba compartir imágenes juntos, aunque sus publicaciones disfrutando de sus vacaciones en los mismos lugares al mismo tiempo fueron la mejor prueba de que entre ellos podría haber algo más que una amistad.

Un incipiente noviazgo que no se confirmaba hasta el pasado mes de octubre, cuando unos avispados paparazzis captaban a la actriz y al ex de Alba de lo más acaramelados durante un paseo con sus mascotas por los alrededores de su domicilio. Desde entonces sus apariciones públicas han sido muy escasas, pero también es cierto que ambos son muy discretos con su vida privada y no suelen dar detalles sobre su relación.

Hace unas semanas, se comentaba que podría haber una crisis sentimental... tanto es así que se llegó a hablar de una ruptura. Nada más lejos de la realidad, ya que la protagonista de 'La que se avecina' compartía en sus historias de Instagram unas imágenes disfrutando de un romántico paseo con Santi por los alrededores de su domicilio en el que no han faltado las sonrisas ni las miradas cómplices.

Una publicación que el presentador reposteaba, presumiendo de su felicidad con Vanesa y desmintiendo, sin necesidad de palabras, la noticia de su ruptura. Dicho esto, la actriz y Santi continúan disfrutando de su amor desde un segundo plano sin necesidad de estar constantemente publicando en sus redes sociales imágenes o vídeos en los que podamos ver lo felices que son.