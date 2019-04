El valor de los cuidados informales a personas dependientes en España equivale como mínimo al 2,1% del PIB, según Funcas

El número total de horas dedicadas a la atención de personas dependientes por parte de más de un millón de cuidadores no profesionales ascendió a 4.193 millones, según la última encuesta de Discapacidad, Dependencia y Estado de Salud elaborada en 2008, con un valor estimado de entre 23.065 y 50.160 millones de euros, unas cifras que suponen entre el 2,1 por ciento y el 4,6 por ciento del PIB de ese año.

Así lo indica el estudio 'An estimation of the value of informal care to dependent people in Spain', publicado por la revista Applied Health Economics and Health Policy y presentado este miércoles, 24 de abril, en el seminario 'El valor y el coste de los cuidados familiares a personas dependientes' de Funcas.

Asimismo, se ha destacado que estas cifras son superiores a los recursos que se invierten en España en su sistema de atención a la dependencia (por debajo del 1 por ciento del PIB) y que cifras de otros estudios publicados permiten afirmar que el impacto económico del cuidado no profesional es capital en enfermedades como el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades raras.

En el seminario, el profesor del Departamento de Análisis Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha y coautor de los estudios, Juan Oliva, ha explicado el alcance de la dependencia y los cuidados informales en España, la valoración del tiempo, así como "la carga que supone para las personas cuidadoras".

En este sentido, ha destacado que la valoración monetaria del tiempo permite contemplar el valor social del cuidado "informal", dedicado a personas con limitaciones en su autonomía personal y ha señalado que es una práctica "invisible para la sociedad".

Asimismo, se han presentado los resultados del estudio 'CUIDARSE', coordinado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el que se incide en el valor económico del cuidado no profesional y se analizan los problemas de las personas cuidadoras.

Así, este estudio revela que dos de cada tres refieren problemas de salud asociados a la prestación de los cuidados; seis de cada diez, en el ámbito laboral; y cuatro de cada cinco han indicado problemas en la esfera sociofamilar.

En este sentido, Oliva ha destacado que en Europa, los sistemas de cuidado de larga duración se están orientando hacia modelos mixtos, en los que la responsabilidad en el cuidado es compartida entre el Estado y las familias y ha recordado que en España este proceso avanza "lentamente".