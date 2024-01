Vall d'Hebron y Gregorio Marañón son los Centros Médicos Académicos más fuertes de España, según Brand Finance

Hospital Universitari Vall dHebron de Barcelona y Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid son los Centros Médicos Académicos (CMA) más fuertes de España según el último informe AMC Hospitals 250 2024 de Brand Finance.

Mientras, la estadounidense Mayo Clinic Health System es la marca más sólida del sector y lidera el ranking con una fortaleza de marca de 86,9 sobre 100, según los datos de la consultora independiente, que anualmente más de 6.000 de las marcas más importantes del mundo y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países.

"De acuerdo a los estudios realizados con profesionales sanitarios a nivel mundial, Barcelona y Madrid suben con fuerza en el ranking de los hospitales universitarios más fuertes del mundo, donde la innovación y la reputación son palancas clave de crecimiento", señala Pilar Alonso Ulloa, Managing Director Iberia (España, Portugal) y Sudamérica.

La marca Hospital Universitari Vall dHebron, situado en Barcelona, aumenta 1,6 puntos su fortaleza hasta los 63,5 sobre 100 lo que la coloca en el puesto 78 en el ranking internacional y a la cabeza de las españolas del ranking que valora las 250 marcas de CMA a nivel mundial.

Según el estudio de mercado de Brand Finance, las percepciones del hospital han mejorado en métricas como 'Adopta los últimos tratamientos o tecnologías médicas' y 'Reputación del trato al paciente'. El crecimiento se ha debido principalmente a las mejores puntuaciones en el pilar 'cuidado'.

Por su parte, la marca del madrileño Hospital General Universitario Gregorio Marañón, sube 0,6 puntos y ahora tiene una puntuación de 62,1 sobre 100 en el ranking de Fortaleza de Marca situándose en el puesto 96. El aumento se debe principalmente a una mejor percepción en los pilares "asistencial" e "investigación". Mejoró en varias métricas respecto a 2023 como 'Reputación de la investigación', 'Conocida por sus avances científicos' y 'Reputación del trato al paciente', con una la relevante puntuación de 9,0/10.

Las marcas con sede en Estados Unidos ocupan 7 de los 10 primeros puestos debido a su amplio reconocimiento mundial; sin embargo, 5 de los 6 principales CMA regionales no estadounidenses obtuvieron puntuaciones más altas en el Índice de Fortaleza de Marca en 2024 en comparación con 2023. Tanto el All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) como el Singapore General Hospital (SGH) debutaron entre las 4 marcas internacionales más fuertes, con el AIIMS asegurando la tercera posición y el SGH como la cuarta más fuerte.

En cuanto al Mayo Clinic Health System es la marca de Centro Médico Académico (CMA), destacan que el 44% de los profesionales de la salud destaca el liderazgo de Mayo Clinic en la integración de tecnologías como la robótica, la imagenología digital y la IA en sus servicios de atención médica, un impulsor clave de la reputación y la fortaleza de la marca.

Según señalan, la marca de Mayo Clinic también se está fortaleciendo, con una puntuación en el Índice de Fortaleza de la Marca (BSI, por sus siglas en inglés) que aumenta 1,2 puntos de un año a otro, hasta situarse en 86,9/100.