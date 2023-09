Valero (IU) critica "vulneración de derechos humanos" en asentamientos como el de Palos (Huelva)

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que el incendio producido en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) "viene a evidenciar y a poner encima de la mesa de nuevo que hay una vulneración sistemática de derechos humanos" en este tipo de asentamientos de temporeros y ha criticado la "inacción" de la Junta de Andalucía ante esta situación.

Así se ha referido Valero en rueda de prensa en Málaga, respecto al incendio ocurrido la pasada noche, que ha dejado 200 chabolas quemadas y varios heridos leves en un asentamiento de dicha localidad, apuntando que afortunadamente no han habido víctimas mortales.

Para Valero, es "una vulneración sistemática de derechos humanos ante la cual, a pesar del esfuerzo de organizaciones sindicales, de organizaciones no gubernamentales, la administración no responde y no está a la altura, no materializa con políticas efectivas el corregir esa situación que ya es estructural y que viene de décadas atrás".

Ha recordado que "tan solo" la Secretaría de Estado de Agenda 2030, "cuando estaba en manos de Enrique Santiago, sí impulsó un plan, pero que lamentablemente se está eternizando cuando tiene que ser materializado por las administraciones autonómicas y municipales".

Valero ha asegurado que "desde IU lo hemos denunciado en innumerables ocasiones y de hecho lo hemos llevado al propio Parlamento europeo para que estudie estos casos de los asentamientos temporeros y el Parlamento europeo está en ese tema".

"Lo que estamos esperando y ya esto, evidentemente, no tiene nombre, es que la Junta de Andalucía haga algo. Está en una inacción permanente ante esta situación de vulneración sistemática de derechos humanos", ha asegurado.

Ha recordado que en la legislatura pasada se aprobó una proposición no de ley "que instaba a que la Junta transfiriese más recursos a estos ayuntamientos de Huelva y de Almería, que tienen una población de temporeros importante, para que pudiesen proveerlos de servicios y de alternativas habitacionales y el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera acata el mandato del Parlamento de Andalucía".