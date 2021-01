PP valenciano "suplica" al presidente que pida la intervención del Ejército para apoyar el plan de vacunación

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha "suplicado" este jueves al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que solicite la intervención del Ejército para reforzar el plan de vacunación contra la covid y "salvar así vidas".

Bonig, en rueda de prensa, ha "implorado" a Puig que en el Plan de Vacunación se cuente "con todos los medios públicos y privados de la Comunitat, con todos los profesionales que se han ofrecido a apoyarlo ya hace meses y con el Ejército".

"Adelantarnos en el plan es salvar vidas", ha recalcado Bonig, que ha recordado que solo se han administrado el 14% de las 61.265 dosis recibidas. "Para qué se quieren las dosis en las cajas, el virus no para los fines de semana y festivos", ha recalcado.

Bonig ha lamentado que el Botànic es "un gobierno a la deriva" y está "desaparecido: maquillan la realidad y los datos, pero no dan soluciones". En ese sentido, ha señalado que se puede "justificar que en la primera ola no hubiera coordinación, pero ahora hay una irresponsabilidad absoluta porque somos perfectamente conscientes de lo que sucede", ha recalcado.

Sin embargo, ha señalado que en lugar de adoptar soluciones "se enrazarzaran los miembros del Gobierno" en discusiones en "la peor" crisis económica, sanitaria y social que se ha vivido y cuando la Comunitat tiene "los peores indicadores". "Si gestionaran com maquillan la realidad serían los mejore gestores del mundo", ha recalcado.

Bonig, que ha criticado "la dejación" deresponsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no implantar un plan de vacunación nacional, ha insistid en "suplicar" a Puig que acepte la oferta de la ministra de defensa, Margarita Robles, para que el Ejército refuerce el plan de vacunación que "va mal".

"Los valencianos sí que lo queremos, no como lo rechazan los indenpendistas vascos y catalanes", ha señalado Bonig, que ha criticado Salvador Illa, que "al ser mitad ministro mitad candidato socialista no dice nada para no incomodar sus socios".

Asimismo, ha exigido a Puig que dé a conocer el plan de vacunación, cuente con todos los recursos para aliviar a unos "sanitarios exhaustos y unos rastreadores desbordados" y autorice los test de antígenos en las oficinas de farmacia. "Se lo imploro", ha señalado.