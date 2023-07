Valencia tras el crimen de Antella: "El consistorio se compromete a concienciar contra la violencia de género"

Vox asiste a un minuto de silencio sin pancarta y Compromís pide que se ponga siempre que haya una concentración de repulsa

El Ayuntamiento de València ha condenado este martes el asesinato machista de Antella (Valencia) secundando, con una concentración ante su fachada principal, el minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) tras este crimen.

"Este consistorio rechaza este tipo de violencia y se compromete a intentar concienciar y sensibilizar a la sociedad para que no sigan muriendo mujeres en una sociedad que es mucho más avanzada, muchos más democrática y sensible que todo lo que demuestran este tipo de asesinatos a manos de determinadas personas", ha indicado la alcaldesa de València, María José Catalá, tras el minuto de silencio.

"El Ayuntamiento de València se suma al minuto de silencio por la repulsa que sentimos sobre una situación más de violencia de género, un caso más de violencia de género. Sentimos verdadera repulsa por estos casos", ha añadido la responsable municipal.

Asimismo, ha señalado que esta es "una lacra social que tenemos que combatir todos", además de "intentar hacer lo máximo posible para concienciar, sensibilizar y evitar que las mujeres mueran a manos de los hombres y que se vuelvan a producir estas circunstancias".

La primera edil ha asegurado que la de València es "una corporación comprometida con la lucha contra la violencia de género y, sobre todo, comprometida con la eliminación de cualquier tipo de violencia sobre las mujeres, sobre los niños, sobre cualquier persona pero especialmente sobre la mujeres porque evidentemente se están dando demasiados casos".

"Hay que intentar evitarlo al máximo posible", ha resaltado Catalá, que ha precisado que en el minuto de silencio ante el ayuntamiento de la capital valenciana, durante el que no se ha mostrado ninguna pancarta, han querido "estar todos" los grupos con representación en él: PP, en el gobierno, y Compromís, PSPV y Vox, en la oposición.

"La corporación municipal de València ha querido estar de forma unánime en este minuto de silencio y eso refleja el compromiso de toda la corporación", ha dicho. "Hemos querido estar los cuatro grupos con representación municipal en este minuto de silencio. Eso manifiesta la unión de esta corporación contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres", ha remarcado.

María José Catalá ha añadido que esa "unión" refleja "un compromiso que se va a seguir realizando en los siguientes años, el de seguir luchando contra esta lacra social".

Preguntada por la celebración del minuto de silencio frente al Ayuntamiento sin una pancarta de condena a la violencia machista, la alcaldesa ha explicado que ha pedido al servicio de protocolo que "se hiciera lo que se ha hecho siempre".

Así, ha explicado que según el protocolo establecido para estos casos --un documento aprobado en 2020 por el ejecutivo formado por Compromís y PSPV, han precisado desde el gobierno actual-- el Ayuntamiento de València solo celebra minutos de silencio y despliega la correspondiente pancarta ante casos de violencia machista cuando estos se producen en la ciudad.

Cuando el crimen se produce en otra población el consistorio se suma a las concentraciones convocadas por otras instituciones como la Generalitat, Les Corts o la Delegación del Gobierno, han añadido fuentes municipales.

"Yo he dicho a protocolo en esta y otras cuestiones que se haga lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Me parece lo más sano, lo más democrático y refleja consenso. Todos estamos de acuerdo en lo que se hace en esta corporación", ha apostillado Catalá.

Respecto a las ausencias, entre estas la del portavoz de Vox, Juanma Badenas, la primera edil ha manifestado que no conoce su agenda y ha apuntado que concejales del PP no han estado porque "tenían reuniones y no han querido dejar de asistir" a ellas. Tampoco estaba el exalcalde Joan Ribó por asuntos propios.

En todo caso, la responsable municipal ha dicho: "Estábamos bien representados". "La presencia de miembros de todos los grupos refleja y representa lo que hay, un consenso en contra de ese tipo de violencia y lacra social", ha insistido Catalá, que ha considerado "muy sano que València diga alto y claro" que se está "unido" contra la violencia de género.

La portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, ha lamentado que se haya producido el asesinato de otra mujer por parte de su pareja y ha señalado que se está ante "una situación de crisis absoluta para todos mujeres", una "situación de violencia machista". Robles ha pedido al Ayuntamiento de València que sea "muy explícito" en la condena de estos hechos "y ponga la pancarta que declara que esto es violencia machista" cuando ante él se celebre un minuto de silencio.

"MUY VISIBLE"

"En Compromís estamos en contra de cualquier violencia pero hoy estamos reivindicando que la sociedad se posicione muy firmemente en contra de un acoso que estamos padeciendo las mujeres. Contra eso no se puede jugar y exigimos la misma normalidad democrática que hay en Les Corts", ha expuesto la portavoz adjunta en alusión a la concentración tras una pancarta celebrada en la Cámara autonómica.

Papi Robles ha considerado que los grupos del consistorio han de dejar "muy claro" que están "en contra de la violencia machista". Preguntada por la colocación "muy visible" de la pancarta que reclama en el consistorio, ha indicado que "en el Ayuntamiento siempre se ha hecho", como "en Les Corts y en todos los espacios democráticos".

Robles ha apuntado que parece que "la situación ha cambiado porque a algunos les interesa jugar con el lenguaje". "Es violencia machista y ha de quedar muy claro en nuestras palabras e imágenes", ha resaltado, además de rechazar en alusión a Vox el "blanqueamiento de una posición que niega una realidad que padecen las mujeres".

La portavoz del PSPV ha trasladado sus condolencias y apoyo a la familia de la fallecida en Antella. "Cualquier político más allá de entrar hoy en un confrontación y el politiqueo debería empezar así", con el respaldo "sin matices" a los allegados de la víctima.

"EVITAR LA FOTO"

"Nos concentramos y mostramos todo nuestro rechazo a la violencia que arrebata la vida a una mujer y cariño a sus familiares", ha subrayado, además de destacar en alusión a la decisión de Vox de no concentrarse este lunes tras la pancarta de condena a la violencia machista de Les Corts, que cuando se tiene una representación institucional "no se debe poner la ideología de su partido por encima de la representación de los valencianos".

Gómez ha agregado, preguntada por la ausencia de pancarta en el consistorio, que "lo importante hoy es que los representantes públicos rechacen sin matices la violencia machista, de género, y respalden a las familia" de la víctima. Ha considerado quizá el PP "para evitar la foto de ayer --en Les Corts-- no ha querido poner una pancarta" en el Ayuntamiento.