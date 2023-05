Día de balance de daños en las zonas más afectadas por la DANA que seguirá descargando agua

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa que este miércoles la influencia de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que entró por el Golfo de Cádiz seguirá dejando precipitaciones con diferente intensidad en zonas del extremo este, norte peninsular y Baleares.

En aviso naranja de la Comunidad Valenciana ha sido ya desactivado, mientras se mantiene el aviso amarillo, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña.

Durante la primera mitad del día, los chubascos y tormentas podrán ser fuertes o persistentes en los entornos del cabo de la Nao y en el sur de la Comunidad Valenciana, podrían afectar también a zonas del norte de la Región de Murcia y a las Pitiusas.

En la segunda mitad de la jornada, los chubascos serán más probables en áreas montañosas y se intensificarán en zonas del norte de Aragón y Cataluña, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas, pero también se prevén lluvias y chubascos ocasionales en el extremo norte peninsular.

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de algún chubasco aislado en el interior de islas de mayor relieve y vientos de componente norte, flojos y brisas.

Día de recuento de daños por las lluvias torrenciales

Este miércoles, los afectados evalúan los destrozos en sus viviendas y en los bajos de los locales inundados. En Mediodía COPE, Plácido Pérez, agricultor de Lorca, contaba a Pilar García Muñiz las pérdidas en las cosechas y la ruina económica que les ha supuesto el paso de la DANA.

Plácido ha perdido casi todo, "algo se ha salvado porque pusimos mantas térmicas, en algunas zonas doble manta térmica, no para de llover, sigue chispeando no sabemos qué nos va a quedar, creo que no nos va a quedar nada", se lamenta y añade que su situación es la de casi todos los agricultores de la zona, "somos cientos de agricultores, decenas con la declaración de daños".

"Ha sido un verdadero huracán, es la ruina que tenemos en el negocio, oímos tronar y nos ponemos a temblar", le dice el agricultor con la voz emocionada a Pilar.

Por ello pide que los políticos actúen, pero de verdad no solo con promesas, "todos los políticos que han visitado el campo se quedan impresionados de la magnitud de lo que ven y si no nos declaran zona catastrófica habría muchas parcelas que no tenían el seguro porque todavía estaba abierta la línea para hacer el seguro", advierte.



Plácido pide ayuda más allá de los seguros y los créditos de la banca, "la banca reconoce que los agricultores somos el sector que más devuelve los créditos porque ponemos como aval nuestra casa".

Pese a la catástrofe y ruína que están padeciendo, Plácido asegura que va a continuar con su trabajo en el campo, "somos de una pasta diferente, siempre estamos en crisis y estamos curtidos preparados ante tantas cosas, pero mientras te queda algo de dinero, pero si no te queda nada...".

Las precipitaciones marcan un récord de agua caído en un mes de mayo en Valencia

No hay un valenciano que haya salido de casa este miércoles sin paragüas. Esta mañana el cielo está cubierto, pero se esperan claros a partir de esta tarde en la que pueden volver las precipitaciones aunque menos intensas.

Desde la capital valenciana, el redactor de COPE Valencia, Pascual Claramonte relata como "no llueve, pero vemos muchos paragüas en mano".

Después de los anteriores días complicados, esta pasada madrugada ni los bomberos de Valencia ni los de Alicante han tenido que intervenir.