Valdecilla inscribe 200 candidatos para el ensayo de la vacuna y La Paz, 150

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha alcanzado la cifra de 200 candidatos a voluntarios para el ensayo de la vacuna contra la covid-19 y ha cerrado la inscripción que se inició el pasado viernes para seleccionar a partir de mañana a los 40 que finalmente participarán.

Por su parte, alrededor de 150 candidatos han contactado desde el viernes con el Hospital Universitario La Paz de Madrid para ese mismo ensayo y el martes comenzará el proceso de selección de 75.

El Hospital de la Princesa, también en Madrid, el tercero donde se desarrollará este ensayo clínico, el primero sobre la covid en España, todavía no ha comenzado con este proceso, para el que también deberá con otros 75 voluntarios.

España participa en una iniciativa para el desarrollo de una vacuna contra la pandemia, en la que participarán 550 voluntarios, contando también con Holanda y Alemania.

Con la inscripción de candidatos, se ha cumplido la previsión del Servicio Cántabro de Salud (SCS) de alcanzar a lo largo de esta mañana 200 personas, para seleccionar a 40 de ellos, después de que se contabilizasen ya a primera hora de hoy 150 voluntarios, según ha destacado el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga.

De hecho, este ha subrayado que en las primeras 24 horas se superaron los 40 voluntarios y ha señalado que, después de haberse llegado a los dos centenares, se ha cerrado el teléfono para inscribirse para este ensayo.

A partir de ahora, según ha explicado Zuloaga, se abre el proceso para la selección de los 40 voluntarios que participarán definitivamente en el ensayo de esta vacuna desarrollada por la compañía Janssen, de Johnson & Johnson, y a quienes se suministrará las primeras dosis entre el día 14 y el 22 de septiembre.

Similares han sido los prolegómenos de este ensayo clínico que se han llevado a cabo en la madrileña La Paz, un ensayo que se encuentra en fase 2, "temprana dentro del desarrollo de cualquier medicamento", según ha señalado en declaraciones a Efe Alberto Borobia, investigador del servicio de Farmacología Clínica y la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC) de este centro.

Los voluntarios de La Paz, que comenzarán a ser entrevistados a partir del martes para comprobar si cumplen con los requisitos, salen de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, a la que está vinculada el hospital, como estudiantes de Enfermería, Medicina y otros grados que se cursan allí.

Según Borobia, dada la repercusión de este ensayo no ha hecho falta difundirlo "por ningún lado", ni en la red interna del hospital ni en redes sociales.

El objetivo de esta fase es "seleccionar aquella pauta y dosis más adecuada para los posteriores estudios y la vacunación general si se comercializa el fármaco", ha explicado el investigador.

"No sabemos qué va a ocurrir con la vacuna: si funcionará, durante cuánto tiempo... Hay que tener en cuenta que esta enfermedad hace diez meses no existía; por lo tanto hemos aprendido mucho pero no tenemos todo el conocimiento necesario para predecir qué va a ocurrir con la vacuna", ha sostenido el investigador, que considera fundamental investigar, de forma paralela a la vacuna, fármacos que reduzcan la mortalidad de la enfermedad.

En esta fase hay diez ramas de tratamiento en las que los pacientes se escogen de forma aleatoria y cada rama "puede incluir dos pinchazos de placebo, uno de placebo y uno de vacuna o dos vacunas", ha explicado.

Una vez suministradas las dos dosis a todos los voluntarios, se administra dosis bajas de vacuna "para simular una infección y evaluar si el organismo del voluntario genera o no anticuerpos neutralizantes frente a esos antígenos que se le han inyectado".

"No provocas una infección, puesto que esta vacuna no es de un virus, no es del virus atenuado, sino que es un organismo modificado genéticamente: se trata de un adenovirus, en una de cuyas secuencias se inserta una de las proteínas del coronavirus", ha explicado Borobia, que ha comentado que todo este procedimiento se prolonga entre 14 y 16 meses.