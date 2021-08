La vacuna española contra la covid-19 no saldrá hasta 2022

Actualmente, casi un 70% de la población ha recibido alguna de las dosis de la vacuna. Las dosis administradas a lo largo de estos ocho meses han procedidos de cuatro vacunas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

Con la tercera dosis ya en el horizonte muchas personas se preguntan cuándo llegará la vacuna española. Todo parece indicar que todavía habrá que esperar. De los 17 proyectos de vacuna vigentes hasta la fecha, las más conocidas eran las fabricadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El proyecto más adelantado, liderado por Mariano Esteban, garantizaba un 100% de efectividad en ratones. Ahora, a la espera de la autorización de la Agencia Española del Medicamento (Aemps), no parece sencillo que se retome la investigación a corto plazo. Recordemos que las pruebas darían inicio en este mes de agosto en el Hospital de La Paz, en Madrid.

''Yo creo que a lo largo del año que viene alguna saldrá'', cuenta en COPE Vicente Larraga, investigador del CSIC que están liderando el desarrollo de una de las vacunas. En su caso confía en que, si toda va bien, pueda lanzar su vacuna en la segunda mitad de 2022: ''A lo largo del último trimestre de este año deberíamos ir teniendo datos suficientes como para solicitar la Fase I de clínica con humanos. No sé si podrá ser a finales de este año como nosotros queríamos o a principios del que viene. Eso significa que antes de mediados de 2022 sería imposible que nuestra vacuna estuviera fuera''.

El retraso de estas vacunas se debe, sencillamente, a la financiación. ''Las grandes compañías han conseguido hacerlo más rápidamente haciendo experimentos en paralelo. Para eso hace falta muchos científicos y mucho dinero. Nosotros hacemos experimentos en paralelo pero con el número de personas que somos podemos hacer 2 o 3 como mucho'', recalca Larraga.

La que si parece que saldrá en los próximos meses es la vacuna fabricada por la farmacéutica catalana Hipra. Su primer ensayo con humanos podría iniciarse en los próximos días, motivo por el que desde la compañía confían en sacar su vacuna en los primeros meses de 2022. Si todo va bien, esta vacuna de proteína recombinante empezaría a producirse en octubre de este mismo año. Desde la farmacéutica, con sede en Amer (Girona), prevén producir entre 600 y 900 millones de dosis de su vacuna a lo largo del año que viene. Si todo va acorde a las estimaciones de la compañía, la vacuna de Hipra sería la primera española en salir al mercado, incluso por delante de las fabricadas en el CSIC.

La próxima vacuna será francesa o norteamericana

Tras los retrasos en los proyectos españoles debemos mirar en todo el mundo. ¿Cuál será la próxima vacuna? Todo parece indicar que será francesa. La vacuna fabricada por la farmacéutica Sanofi, basada en el ARN mensajero, se encuentra actualmente en fase 3 de experimentación y desde la compañía confían en que llegue en diciembre de este año mismo año.

La otra más adelantada es la norteamericana Novavax. Esta vacuna no utiliza la tecnología del ARN mensajero como la anterior, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional. La compañía estadounidense ha vuelto a retrasar sus planes de aprobación por lo que esta vacuna no se espera hasta finales de 2021 o, lo que es más seguro, no llegará hasta principios del año que viene.