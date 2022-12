Un usuario comparte la reseña que le ha puesto un cliente y Twitter se vuelve en su contra: "Vergüenza"

Muchas personas conocen y utilizan la aplicación Blablacar para viajar. En los últimos años, este servicio se ha convertido en uno de los favoritos de muchos españoles para poder viajar a cualquier lugar del país, con la ventaja de que podemos ahorrarnos algo de dinero. A través de la aplicación tenemos la opción de conocer al conductor, como también, saber si el recorrido se va a realizar con más gente o no. Además, existe una serie de filtros sobre el conductor, el coche -contando el espacio disponible, etc.- que ayuda a la selección.

Los usuarios, por mediación de recomendaciones o leyendo los comentarios de la aplicación, pueden llegar a realizar la selección del conductor.

Un usuario comparte la reseña que le ha puesto un cliente y Twitter se vuelve en su contra

Una conductora de esta aplicación ha compartido recientemente la reseña que recibió por parte de una de las personas que ha transportado recientemente. "Atención a la reseña que me han puesto en Blablacar", ha escrito esta usuaria, que a su vez ha compartido la opinión que ha dejado uno de los clientes a los que recientemente ha llevado en su vehículo.

"Simpática, con sentido del humor y muy atenta", comienza la reseña. No obstante, y cuando todo parecía ser una reseña positiva, el cliente comenzó a tirar de sarcasmo para valorar su experiencia: "Imaginaos que llegó un cuarto de hora tarde y oliendo como si llevara seis días sin ducharse. Yo soy ella y no me atrevo a presentarme. Pero ella, por lo demás, fue capaz de recogernos de cualquier manera", concluye la reseña.

Atención a la reseña que me han puesto en blablacar jajajajajajajajajajajajajaja — Irene Pinto (@Ireneepinto) December 9, 2022





Un mensaje que, sin lugar a dudas, se ha vuelto en contra de la autora, al a que muchos han criticado.

"Pues qué asco sentirse orgullosa por eso, vergüenza", "Irene Pinto, cuéntanos tu versión" O "Si yo fuese tú, en vez de subirlo me iría a la ducha y lavaría el coche", han sido solo algunos de los mensajes que han criticado el mensaje de la autora. No obstante, la gran mayoría de respuestas dejaban caer la confusión que había sembrado la reseña.

"No sé si eso es tomarlo bien o mal. Es buena y mala opinión", "Lo he leído unas seis veces, sigo confuso" o "¿Pero esto es positivo o negativo?" son otros de los mensajes que dejan caer así las dudas en torno a si el comentario se trata de una reseña buena o mala. En cualquier caso, el mensaje ha acumulado más de 400 retuits y casi 12.000 me gusta en algo menos de 24 horas.