El uso de TikTok en la enseñanza fomenta el aprendizaje, concluye un estudio

El aprendizaje con un alto componente digital y relacionado con elementos de moda, como es la plataforma destinada a la creación de vídeos de corta duración TikTok, motiva a los alumnos y fomenta el aprendizaje de manera significativa, según concluye un estudio desarrollado por la Universidad de Málaga (UMA).

La investigación se llevó a cabo en el segundo curso del grado de Estudios Ingleses de la UMA, a lo largo del pasado curso académico, y se centró en el análisis de la motivación y el aprendizaje que experimentaron los estudiantes implicados, un total de 69 -en su mayoría mujeres- de entre 19 y 30 años.

Los alumnos tuvieron que realizar un vídeo que durase un máximo de un minuto que no estuviese grabado en el entorno universitario y cuya temática se centrara en una de las propuestas, integradas en la asignatura de Historia y Civilización de las Islas Británicas.

Los resultados obtenidos muestran una "gran aceptación" por parte del alumnado, que considera que el aprendizaje compuesto por un alto componente digital y relacionado con elementos de moda, como Tiktok, "los motiva e implica de manera fructífera y efectiva", por lo que fomenta el aprendizaje, apunta en un comunicado la investigadora Salomé Yélamos.

Las conclusiones del estudio evidencian la efectividad de las tecnologías de la información y la comunicación para los estudiantes de educación superior, las cuales han tenido un papel relevante en su vida desde su infancia: el 59,4 % se muestra satisfecho con el enfoque metodológico de la actividad y el 87 % piensa que las nuevas tecnologías suponen una ventaja.

Así, los autores del estudio destacan que el uso de las plataformas de redes sociales con fines educativos parece ayudar a interiorizar los contenidos, a mejorar las habilidades de investigación o el desarrollo de otras digitales y personales, relacionadas con la autonomía.

No obstante, indican que en el caso de que los estudiantes no quieran hacer uso de las redes sociales o no estén familiarizados con ellas, deberían ofrecerse otras alternativas.

En esta tarea, por ejemplo, se les permitió crear vídeos de TikTok con voz "en off", sin mostrarse ante la pantalla.

En cuanto al rol de los docentes en este proceso, Yélamos afirma que deben tener un papel proactivo y colaborativo, en referencia al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las nuevas metodologías en el aula.

Esto no implica, aclara, que se dejen totalmente de lado otras más tradicionales, sino que "se compaginen de una manera factible", ya que las TIC y las redes sociales "motivan de manera muy positiva al alumnado".