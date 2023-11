El uso de las 'apps' de bancos ya supera al de la libreta en mayores de 65 años, según Asufin

El 33% de los mayores de 65 años sigue siendo usuario de la libreta de ahorros, aunque este producto ya ha sido superado por las aplicaciones bancarias, que son usadas por el 40% de este tipo de clientes, según un estudio elaborado por la asociación de usuarios financieros Asufin y publicado este jueves.

El estudio, presentado durante el V Congreso Anual de Asufin, se centra en la digitalización y la exclusión financiera y analiza las medidas comprometidas por la banca para mejorar la operativa entre los mayores.

En este sentido, el 88,8% del colectivo declara que es "instado" a usar el cajero automático frente a la ventanilla del banco para realizar sus gestiones. Este porcentaje contrasta con un 35,5% de los encuestados que asegura que los cajeros todavía son complicados de usar.

El 40% de uso de las aplicaciones bancarias supone una mejora de seis puntos frente al año pasado, cuando el uso entre los mayores de 65 años alcanzaba al 34% de los encuestados. Por otro lado, en un 72% de los casos, el mayor es acompañado por personal de la oficina bancaria, un dato que mejora frente al 69% de hace un año.

Respecto a la digitalización financiera en términos generales, cuatro de cada diez españoles no cree que las herramientas y recursos tecnológicos les estén ayudando en la gestión de sus finanzas, con diferencias entre grupos de edad muy notables. La visión es netamente positiva para los menores de 25 años (96,8% cree que sí frente a un 3,2% que no) y la contraria para los mayores de 65 años (32,1% cree que sí le ayuda y un 67,9% que no).