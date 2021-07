Úrsula Corberó nos habla de su papel en 'Snake Eyes: El origen'

MADRID, 17 (CHANCE)

Úrsula Corberó está que sale y es que el otro día pudimos hablar con ella sobre "Snake eyes" y lo cierto es que vimos en la actriz la ilusión de estrenar un trabajo con el que no solamente se ha divertido, sino que ha aprendido muchas cosas: "Ha sido todo un reto, me ha hecho salir de mi zona de confort".

La actriz explica cómo ha sido su experiencia grabando su primera película americana: "Es mi primera película en estados unidos, mi primera villana, la primera vez viajo tan lejos de casa para hacer un proyecto con gente de fuera, entonces me lo tomé como un reto. Es verdad que al principio me enteraba de menos por el inglés, pero ha sido un aprendizaje también y ahora ya es como si me hubiese hecho un máster. Maravilloso".

La protagonista de 'La casa de papel' asegura que se divirtió mucho haciendo el personaje de la Baronesa: "Me divirtió mucho la baronesa... cuando leí el guión pensé que me lo iba a pasar muy bien haciendo este personaje porque lo bueno que tiene una villana o un villano es que tienes permiso un poco para hacer lo que te da la gana. Eso es lo bueno porque no hay normas, entonces yo ya veía en los guiones que había algo de ella de ese power, de esa cosa que tiene desfachatada, de ser mala, pero a la vez no perder el sentido del humor que me llamó mucho la atención y dije creo que me va a venir bien también a nivel personal darme el permiso para hacer un personaje menos sufrido como Tokio porque es verdad que a Tokio la quiero mucho, pero es intensa ella. Está siempre como atormentada y siempre con esa falta de seguridad, y la baronesa era todo lo contrario, entonces, no sé, me pareció perfecto. Sobre todo, también hacer mi primera película en Hollywood con un personaje que no tenía el peso absoluto de la película, pero a la vez, las pocas veces que aparece, es un personaje que tiene el control absoluto. Es un personaje muy vistoso".

En cuanto a su experiencia rodando en Japón, Úrsula está encantada de haber tenido la oportunidad de conocer un país que le ha enamorado: "Es muy difícil imaginarse como se siente uno en Japón y es que uno se siente muy pequeño y eso me pasó a mí. Es verdad que cuando llegué me dio un poco de vértigo porque estaba sola, los actores estaban rodando desde hace unos días ya y yo llegué pensando a ver cómo me las apaño para buscarme la vida porque encima hay mucha gente que no habla inglés, pero la verdad es que me fascinó. Me enamoré heavy de Japón y lo único que te puedo decir es que fue increíble y no puedo esperar ya para volver porque es un sitio espectacular".