Urkullu insiste en buscar "la más amplia mayoría posible" para aprobar la Ley vasca de Educación

EH Bildu apuesta por conseguir una ley "clara y valiente" e insiste en que no apoyará "ninguna ley que no responda a los retos de la educación"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido este viernes en que su Gobierno ha intentado buscar "la más amplia mayoría posible" del Parlamento Vasco para el proyecto de ley de Educación y ese "sigue siendo su objetivo", ya que apuesta por "buscar equilibrios". "¿Por qué no va a ser posible como ayer, concitar el apoyo del 82% de la Cámara?", ha preguntado en referencia al rechazo de EH Bildu junto a PNV y PSE de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley presentadas por el resto de grupos de la oposición.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado al lehendakari sobre la Ley de Educación y ha acusado a los grupos en el Gobierno de "cambiar las reglas del juego".

Tras poner en valor el Pacto Educativo, ha subrayado que el objetivo de EH Bildu es conseguir una ley "clara y valiente" y ha advertido de que no van a apoyar "ninguna ley que no responda a los retos que tiene la educación vasca".

"No vamos a aceptar ninguna ley que responda a equilibrios internos partidistas de su gobierno y no lo vamos a hacer por responsabilidad. En este momento, quedarse igual es retroceder. En este contexto o se avanza o vamos para atrás y para nosotros eso no es una opción", ha subrayado.

El lehendakari ha defendido que en el proyecto de ley de Educación, "como en todos los demás", el Gobierno ha intentado buscar "la más amplia mayoría posible" del Parlamento Vasco con su "mayor empeño". "Ese ha sido nuestro deseo desde el primer momento y ese sigue siendo nuestro objetivo", ha insistido.

Tras recordar que la mayoría parlamentaria es suficiente para aprobar una ley, ha señalado que su Ejecutivo ha hecho "todo lo posible" por ampliar esa mayoría. Asimismo, ha preguntado a Kortajarena si considera que "la posible mayoría entre PNV y EH Bildu no es insuficiente y sólo es insuficiente si la mayoría es entre el PNV y PSE". "Se trata de buscar equilibrios", ha defendido.

Urkullu ha señalado que la Educación es "una prioridad" en su programa de Gobierno "y también en los presupuestos". "Lo que nos une en este ámbito es mucho más de lo que nos separa. Usted lo sabe y yo también lo sé, cuál es el bagaje que tenemos cada uno y no es lo que ha hablado usted hasta ahora", ha contestado a EH Bildu.

APOYO DEL 82%

En este sentido, ha recordado el Pacto Educativo y ha reiterado que el Ejecutivo busca "consensos, lo más amplios posibles". "¿Por qué no va a ser posible como ayer, concitar el apoyo del 82% de la Cámara?", ha preguntado en referencia al rechazo de EH Bildu junto a PNV y PSE de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley presentadas por el resto de grupos de la oposición.

El lehendakari ha defendido que con esta nueva norma "se va a dotar al sistema educativo vasco de mayor solidez y fortaleza" y que la aportación "va a ser estratégica" ya que se va a contar con una ley que tenga una "visión integral" y se va a aprobar el principio de la gratuidad, con principios como pluralidad, igualdad de mujeres y hombres, diversidad o tolerancia.

"Aumentará la autonomía de las instituciones educativas; establece el objetivo de dominar las dos lenguas oficiales y una tercera; reconoce y canaliza el papel de los municipios; apoya la gestión propia de los centros y la gestión comunitaria; regulará los convenios de contratos programa; favorecerá la profesionalización y el liderazgo pedagógico de los equipos directivos", ha enumerado.

Según ha explicado, "estas son, entre otras, las principales características de la ley" y cree que "para conseguirlo, el proceso del Pacto Educativo ha sido ejemplar", ya que "se ha dialogado largo y tendido, se ha debatido y se han llegado a consensos por una mejor Educación". "Ese es el objetivo que debemos priorizar", ha insistido.

Urkullu ha destacado que la importancia que el Parlamento concede al proyecto de ley de Educación se observa en las 317 enmiendas planteadas por los grupos de la Cámara. "Agradecemos estas propuestas; enriquecen el debate; mejorarán el texto definitivo; contribuirán a que contemos con una Educación mejor", ha asegurado.

Además, ha subrayado que "la Educación no puede perder la ola del proceso de transformación y adaptación que requiere el contexto del futuro". "Creo firmemente en el poder transformador de la Educación. La Educación debe ser la base fundamental de nuestra sociedad. Demos la oportunidad a las generaciones futuras de tener una Educación adaptada a su tiempo", ha concluido.