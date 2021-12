Urkullu asume las críticas pero pide "actuar unidos" para superar esta ola

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que "no está siendo fácil" encontrar el "equilibrio" entre salud pública, económica y social y ha "asumido las críticas" a su gestión de la pandemia, pero ha defendido que ahora el "país necesita permanecer y actuar unido" para superar esta sexta ola de covid-19.

El tradicional mensaje de fin de año del lehendakari ha estado marcado por la pandemia, en plena explosión de casos por la variante ómicrom que ha llevado al Gobierno Vasco a prohibir el consumo en barra, limitar aforos y adelantar el cierre de la hostelería a la una de la madrugada, medidas que los hosteleros habían recurrido, pero que el Superior vasco de justicia ha respaldado este mismo viernes.

Urkullu ha explicado que el "compromiso prioritario" de las instituciones en este tiempo "ha sido responder a la pandemia" y que la "prioridad" de los vascos es "la salud pública y también la atención a las personas más vulnerables" aunque la sociedad también "demanda mantener un equilibrio" entre salud pública, emocional, económica y social.

"Reconozco que este equilibrio no ha sido fácil, no está siendo fácil Asumo las críticas recibidas, comprendo y comparto la desazón por no poder ofrecer soluciones y certezas ante esta pandemia que es una prueba de esfuerzo permanente", ha expuesto el lehendakari, que es "consciente del esfuerzo realizado" y de las "consecuencias de las medidas adoptadas".

"En todo caso, lo que no hay es vacuna contra el populismo o la demagogia ante una realidad que nos afecta a todos por igual", ha advertido Urkullu, al tiempo que ha subrayado que "si en algún momento de la historia un país necesita permanecer y actuar unido, este es ese momento".

La pandemia ha planteado un "dilema" a la sociedad: individualismo frente a comunidad, desigualdad frente a cohesión e "inhibición frente a corresponsabilidad". El lehendakari se ha mostrado convencido en este sentido de que "Euskadi es una comunidad comprometida" que actúa con corresponsabildad.

"Es el momento -ha continuado- de poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa" y de "poner por delante el bienestar general", para lo cual es "fundamental" la contribución de cada persona. Ha apelado por ello a "mantener un esfuerzo individual y colectivo" para superar esta sexta ola.

El lehendakari, que ha comenzado su mensaje con un recuerdo a los muertos por covid y a sus familias y con un reconocimiento al personal sanitario, sociosanitario y al frente de los servicios esenciales, ha constatado que la pandemia está dando una "lección de humildad".

"Humildad para reconocer que, a pesar de haber insistido en ello, no he sabido explicar a la sociedad que debemos aprender a vivir con el virus presente durante un largo tiempo, y que debemos aprender a vivir de otra manera", pero también humildad para reconocer que se sabe poco de la covid y para reconocer que "mientras no se vacune toda la población mundial, seguiremos afectados por diferentes variantes", ha expuesto.

Ante este panorama el "compromiso de las instituciones es mantener el norte en la estabilidad, la moderación, la transparencia y el rigor" y el Gobierno Vasco cuenta para ello con un "presupuesto aprobado" con recursos para servicios esenciales como la salud, la educación y la protección social y también para "mantener la actividad económica y el empleo".

"La prioridad es la salud pública y, en paralelo, tenemos que preparar Euskadi para un nuevo futuro", ha resumido el lehendakari.