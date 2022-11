13 urgencias cerradas y 34 sin personal completo durante el sábado en Madrid

Los 78 centros de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, reabiertos el pasado 27 de octubre, registraron de nuevo incidencias en la jornada del sábado con al menos trece cerrados (siete más que el día anterior), lo que supone casi el 17%, y en otros 34 (un 43,6 %) no había un equipo completo de médico, enfermera y celador.

Según los datos de 78 centros (todos los de la red salvo el de El Molar y la casa de socorro de Alcalá de Henares) recabados por el colectivo de Afectados por el cierre de Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y la Plataforma SAR, el viernes también faltó personal en 35.

Así, detallan que el sábado el 51 % de los centros estuvieron sin médico, el 18 % sin enfermeras y el 31 % sin celadores.

Entre los Puntos de Atención Continuada (PAC) que permanecieron cerrados figuran los de Arganda, Boadilla, Coslada, El Escorial, Getafe (Avenida de Los Ángeles), La Cabrera, Las Rozas, Manzanares el Real, Moralzarzal San Agustín del Guadalix y en Madrid capital, el de Doctor Esquerdo.

No obstante, en siete Puntos de Atención Continuada no se pudo recabar información y no se han incluido en esta balance.

Se trata de los PAC de Leganés (La Fortuna), Majadahonda, Pinto, Pozuelo, Valdemoro; y en la capital, el de Fuencarral y el de Pavones (Moratalaz).

El "caos organizativo" en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias motivó el inicio el lunes de una huelga indefinida de médicos de las urgencias extrahospitalarias convocada por Amyts, con servicios mínimos del 100 %.

Este mismo sindicato ha convocado a partir del lunes 21 de noviembre un paro indefinido en el conjunto de la Atención Primaria.

El pasado fin de semana los sindicatos SummAT y Mats convocaron una huelga de tres días, a la que estaban llamados los trabajadores del Summa 112, del Servicio de Atención Rural (SAR) y los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), en la que también la consejería impuso unos servicios mínimos del 100 %.

Una huelga que también ha sido convocada este fin de semana, esta vez por cinco sindicatos -SummAT, Mats, Afem y AME-, y coincide con el paro indefinido de médicos de Amyts.

Además, este domingo una manifestación ciudadana recorrerá el centro de la capital bajo el lema 'Madrid se levanta por la sanidad pública. Contra el plan de destrucción de la Atención Primaria'.