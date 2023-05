La UPM investiga como mejorar los plásticos biodegradables en un proyecto europeo en el que participan 22 universidades

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) participa en el proyecto europeo sobre bioplásticos 'BIO-PLASTICS EUROPE: Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea' con el fin de reducir el impacto medioambiental de este material.

El proyecto quiere obtener información sobre en qué aplicaciones resulta "más ventajoso" el uso de los bioplásticos y los bioplásticos biobasados (procedentes de fuentes renovables), así como la forma en la que mejorar sus prestaciones o las mejores opciones para el tratamiento de sus residuos.

Desde la Universidad Politécnica destacan que esta iniciativa permitirá avanzar en el conocimiento y en el uso "razonable y seguro" de los bioplásticos para la protección del medio ambiente y logra un uso "más sostenible" de los plásticos. Además, han apuntado que los plásticos biobasados y biodegradables como "interesantes" al permitir la reducción de la huella de carbono, y los biodegradables por la reducción del impacto ambiental global de los residuos que puede conllevar.

El grupo --coordinado por el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Joaquín Martínez Urreaga-- participará junto con 22 universidades, centros de investigación y empresas de toda Europa y Malasia. En concreto, se han encargado de cuestiones técnicas como la mejora de prestaciones de los plásticos biobasados y biodegradables o el estudio de posibles escenarios de fin de vida de estos plásticos.

Así, han trabajado en mejoras en la permeabilidad al desarrollar láminas multicapa con capas barrera --obtenidas a partir de biomateriales-- que no suponen ningún riesgo en el compostaje y se eliminan fácilmente en el reciclado mecánico.

Del mismo modo, su trabajo ha contribuido a demostrar la viabilidad del reciclado mecánico para algunos plásticos, como para el poli(ácido láctico) dedicado a la impresión 3D, y a desarrollar métodos que permiten recuperar las propiedades de los plásticos "en buena medida, de forma simple, económica, eficaz y respetuosa con el medio ambiente" como la polimerización en estado sólido (SSP), entre otros.