UPC inviste honoris causa a la mujer que desarrolló la informática del Apolo

La Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) investirá mañana doctora honoris causa a la científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas norteamericana Margaret Hamilton, que fue la que desarrolló la informática de las primeras misiones Apolo de la NASA que permitieron llegar a la Luna.

Hamilton (Indiana, 1936), que fue la pionera en utilizar el término 'ingeniería del software', hace 50 años, ha sido propuesta como Honoris Causa por la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) y su nombramiento se enmarca en la celebración del 40 aniversario del centro.

El acto académico estará presidido por el rector de la UPC, Francesc Torres, y contará con la participación de la profesora de la Facultad de Informática Núria Castillo, que actuará como madrina y leerá los méritos de Hamilton.

La científica norteamericana fue directora de la División de Ingeniería del Software del Laboratorio de Instrumentación del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde lideró el desarrollo del software de navegación a bordo para el programa Espacial Apolo.

Gracias a los principios de diseño que aplicó, se pudieron resolver los problemas en el ordenador de navegación con que se encontraron los astronautas de la misión Apolo 11 en el momento del alunizaje y que permitieron la llegada del hombre a la Luna.

Hamilton también fue fundadora y directora ejecutiva de Hamilton Technologies, Inc. (1986), en Cambridge, la compañía que desarrolló el Lenguaje Universal de Sistemas y la teoría matemática en que se basa -Development Before the Fact (DBTF)- para sistemas de diseño de software.

El 22 de noviembre de 2016, Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el desarrollo del software de las misiones Apolo.

Según ha informado la UPC, con este honoris causa se quiere hacer un reconocimiento a esta pionera de la ingeniería del software que desarrolló conceptos, modelos y técnicas que fueron la base del diseño de software altamente fiable.

También quiere ser un homenaje a una mujer que trabajó en un entorno totalmente masculino y que impulsó la presencia de las mujeres en el campo de la informática, ha destacado la UPC.

Coincidiendo con el acto de investidura de Margaret Hamilton, la UPC también acogerá la primera edición del Barcelona Grad Cohorte Workshop (BGCW), que nace con el objetivo de iniciar una serie de encuentros anuales de graduadas en el ámbito de la informática para contribuir a visibilizar la mujer en este ámbito.