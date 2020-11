Unos cuatro millones de personas podrían haber pasado el COVID en España

José Félix Hoyo es presidente de Médicos del Mundo y cuenta con mucha experiencia en epidemias internacionales. Trabajó en una epidemia de dengue y malaria que hubo en Honduras en 1998 tras el paso del huracán Mitch. Ha estado también en epidemias de ébola, de cólera, fiebre amarilla... En COPE hemos hablado con él sobre esta pandemia. 'Esta es distinta. Ha habido pocas en la historia como esta. Sí otras como la gripe o la peste pero eran otros tiempos, con una población mucho más vulnerable que esta. Desde la gripe española de 1918 no ha habido un reto como este. El ébola, por ejemplo, es más mortal pero se transmite menos que el COVID. Este virus se expande relativamente bien y mata a la gente justa, con problemas de salud previo en su mayoría'. Asegura que ahora 'se está sometiendo a un reto a países que pensaban que ya lo sabían todo sobre resolver epidemias pero que en realidad sabían poco porque nunca ha habido una amenaza real. Nuestros mecanismos de defensa son escasos'.

¿Cuanta gente en España habría pasado el COVID? 'Los datos en epidemia son datos orientativos. Hay datos que no salen a la luz, otros reales, otros que no se interpretan... el número de personas infectada en Madrid es mayor que el de Asturias posiblemente o porque se controló mejor en el Principado o porque el estado de alarma llegó cuando había muchos menos casos en Asturias. Posiblemente por eso la segunda oleada sea más potente allí o en Navarra. En Madrid hay menos personas susceptibles de ser infectadas'. Cree además que hay personas con inmunidad celular que no se expresa. Pone como ejemplo el hospital de Alcalá de Henares. 'Dentro del personal sanitario que estuvo en el hospital trabajando en una enfermedad con transmisión por vía aérea con una protección bastante dudosa no se contagiara. Tiene que haber otras explicaciones. Probablemente el porcentaje de personas que han pasado la enfermedad y tienen cierta inmunidad parcial es bastante más alto del que se dice'.

Para llegar a la llamada inmunidad del rebaño habría que tener 'a un 60-70% de la población contagiada algo de lo que estamos muy lejos'. 'Ahora mismo tenemos declarados algo más de un millón de casos pero si hiciéramos una aproximación al menos debería haber cuatro millones de contagios.Hay muchas personas que han pasado el virus y no han tenido contacto con la sociedad. Hay tres tipos de personas: los que han pasado el virus y lo saben, los que lo han pasado pero no se han enterado pero sí que tienen un estudio serológico que demuestra que lo han pasado, y luego hay personas que han pasado el virus que ni lo saben ni lo puedan comprobar porque han perdido la carga viral. El número de personas que lo han pasado posiblemente sea mayor'.

Este médico conoce a Fernando Simón. Coincidió con él en 2015 en una reunión en Luxemburgo sobre 'Lecciones aprendidas del ébola' donde en la delegación española estaba ambos. 'A la vuelta, en el aeropuerto, estuvimos comentando que si en vez la epidemia del ébola hubiese sido del MERS -otro coronavirus que estaba activo en ese momento- y los dos pensábamos que el mundo había demostrado con el ébola que no tenía los mecanismos necesarios para protegerse. Coincidíamos en que no hemos sido capaces de crear esos mecanismos de protección, esa prevención que es lo que se necesita para trabajar en epidemias'.

Lo considera una persona capacitada pero con una dificultad añadida: estar en un puesto a caballo entre la política y la ciencia. Para Hoyo 'al final la ciencia acaba perdiendo'. 'Los expertos no lo sabemos todo y aquí se mezclan muchas cosas lo cual no es bueno para el control epidémico'. Cree que hasta diciembre de 2021 esto nos seguira dando la lata suponiendo que haya una vacuna efectiva. 'Marzo en Madrid fue exactamente igual que lo que he vivido en otros territorios. O en hambrunas, o en guerras, terremotos, tsunamis... no había ninguna diferencia'.