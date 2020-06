Unos 4.000 nacimientos menos por reproducción asistida debido a la COVID-19

Alrededor de 14.000 ciclos de reproducción asistida han dejado de realizarse en España debido a la pandemia de coronavirus, lo que supone unos 4.000 nacimientos menos en los próximos meses, según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción.

Cada año nacen en España 33.000 bebés gracias a la reproducción asistida (es decir, 1 de cada 10 nacimientos se debe a estas técnicas).

Ambas sociedades científicas alertan de que el impacto de la COVID-19 sobre la natalidad podría agravarse si no se proporciona información de calidad a las personas que están pensando tener un hijo mediante estas técnicas, reduciendo así su temor ante la nueva situación que se está viviendo.

Para ello han lanzado la campaña de concienciación "La respuesta es ahora", que tiene como objetivo devolver a las mujeres y parejas que desean tener un hijo la confianza de que ya pueden hacerlo y no tienen por qué posponer esta decisión por temor a sufrir complicaciones debido a la covid-19.

¿Cuándo podré comenzar un tratamiento de reproducción asistida?, ¿en qué momento será seguro para mí y para mi futuro hijo?, ¿cuánto debo esperar para tener garantías de que se han tomado las medidas de prevención por parte de los profesionales/centros que me tratarán?, son algunas de las preguntas a las que la campaña trata de dar respuesta.

Los expertos recuerdan que no hay evidencia científica sobre que el virus afecte a óvulos y espermatozoides, no se ha demostrado la transmisión de la madre al hijo y la bibliografía actual no indica mayor riesgo de aborto.

El doctor Luis Martínez, presidente de SEF, recomienda a los pacientes que se hayan planteado iniciar un tratamiento comenzar ahora, ya que es el momento de menor incidencia de la enfermedad provocada por el virus y los centros han implementado las medidas de seguridad necesarias tanto para los pacientes como para los profesionales.

Entre estas medidas, se ha realizado el test a los profesionales, se han adoptado precauciones especiales en laboratorio y se ha disminuido el tiempo de espera.

Cuando se decretó el estado de alarma, la actividad en los centros de reproducción asistida se limitó a finalizar los tratamientos que ya estaban en curso.

Por otro lado, se paralizaron las transferencias de embriones, que fueron vitrificados (congelados) hasta proceder más adelante con su implantación, una vez que se permitiera la reapertura de las clínicas.