Unos 4.000 docentes de Castilla-La Mancha rechaza vacunarse con AstraZeneca

Unos 4.000 docentes de Castilla-La Mancha han rechazado ser vacunados contra la covid con AstraZeneca por tener patologías incompatibles con el fármaco, por no poder hacerlo cuando fueron citados o por otros motivos, lo que supone un 15 % de los citados, según la Consejería de Educación, que considera "muy bajo" este dato.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quien ha subrayado que el porcentaje de los queno han recibido la vacuna es "muy bajo" y que los docentes están acudiendo a vacunarse "masivamente"; 24.592 ya recibieron la primera dosis y hoy se sumarán otros 3.535 personas citadas hoy.

Las previsiones del Ejecutivo regional son que "el grueso de la vacunación" concluya este Miércoles Santo.

La consejera ha calificado de "muy poco significativo" el dato de docentes que ha rechazado la vacunación, ya que son unos 40.000 profesionales los que trabajan en los centros educativos de la comunidad.

"Según lo que he podido contrastar con Sanidad es un dato muy bajo en cuanto al rechazo porque normalmente el rechazo suele ser mayor", ha dicho Rodríguez, quien ha apuntado que "el primer gran bloque de vacunados en el ámbito docente estará concluido mañana. Después quedarán algunos otros docentes que por alguna razón no han podido ser vacunados y los que están en baja temporal".

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que entre el grupo de los 4.000 docentes que han rechazado la vacuna están incluidos los que tienen patologías incompatibles con la vacuna o tienen motivos "coyunturales" por los cuales no podían acudir los días en que han sido citados.

Estas fuentes han añadido que Salud Laboral determinará cuándo se les volverá a citar dependiendo de cada caso.

En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al ser preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra, se limitó a señalar: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".