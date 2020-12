Unos 350.000 alumnos participarán en el programa de Aldeas Infantiles para sensibilizar sobre pobreza y desigualdad

Un total de 350.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 3.500 centros de enseñanza participarán este curso 2020-2021 en los programas de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS. Tras ofrecer el año pasado una visión general de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esta edición se centran en la solidaridad con aquellos que sufren la pobreza, la desigualdad y la injusticia.

"En el momento que vivimos se hace más patente que nunca que no estamos solos en el mundo y la única forma de avanzar es juntos. Transmitimos a los alumnos que su rutina diaria no es la misma de todos los niños y niñas, que algunos no tienen sus necesidades básicas satisfechas y que es preciso cambiar esta realidad", ha explicado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Los contenidos de los programas se dividen en tres bloques temáticos y constan de 30 tutorías aplicables a distintas áreas curriculares que permiten abordar la materia de forma lúdica y accesible a las distintas edades. El primero de ellos trata sobre la pobreza. Los niños y adolescentes buscarán la respuesta a preguntas como qué significa vivir en la pobreza y por qué cuesta tanto salir de ella. Se pondrán en la piel del que no tiene y buscarán formas de conseguir que a nadie, especialmente a otros niños como ellos, les falte aquello a lo que tienen derecho: techo, comida, ropa, higiene, trabajo y cuidados.

En el segundo bloque temático abordarán las desigualdades y dibujarán un futuro en el que todas las personas dispongan de la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y brillar por sus propios méritos. Por último, en el tercer bloque reflexionarán y debatirán sobre lo que es justo o no en la vida de las personas y descubrirán que, a veces, es importante apartarnos de nuestros intereses o conveniencias para reconocer lo que está bien o mal, en base a los derechos de los demás.

"A lo largo del curso, además de sensibilizarse con las distintas realidades que existen en el mundo, los alumnos van aprendiendo que ellos también pueden contribuir a conseguir los ODS, que es un trabajo de todos, un proyecto común en el que cada uno tiene un papel que cumplir y un compromiso que asumir", ha asegurado Pedro Puig.

A través de los programas de Educación en Valores, Aldeas lleva 23 años promoviendo la reflexión y el diálogo entre alumnos, profesores y familias, con el fin último de forjar buenas personas y ciudadanos responsables que contribuyan a la construcción de una sociedad de la que podamos sentirnos orgullosos. Algunos de los valores que la organización ha llevado a las aulas durante este tiempo han sido la igualdad, la responsabilidad, la empatía, la tolerancia, el esfuerzo o la paciencia.

Los materiales constan de un manual para el profesor repleto de actividades y recursos didácticos, e incluyen información sobre cómo participar en los plenos infantiles "Diputados por un Día", que se celebran en los Parlamentos autonómicos. Pueden descargarse gratuitamente en la página web 'www.aldeasinfantiles.es/educa'.

En 2015, 193 países aprobaron 17 objetivos y 169 metas asociadas que establecían el marco global de desarrollo para los 15 años siguientes en las esferas social, económica y medioambiental. Aldeas Infantiles SOS participó activamente en el proceso de elaboración de la Agenda 2030 y logró, junto a otras organizaciones, que los niños que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo no fueran olvidados.

Con sus programas de educación en valores, Aldeas contribuye, además, al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.