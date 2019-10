Unos 200 periodistas se concentran en Barcelona para rechazar las agresiones

Unos 200 periodistas se han concentrado la tarde de este martes en el centro de la plaza Catalunya de Barcelona para reclamar el fin de las agresiones a los profesionales de la información en los últimos días.

La concentración la han convocado colectivos y sindicatos de periodistas, con los fotoperiodistas en primera línea y una cámara de fotos en forma de pancarta con el lema 'Prou agressions', y parte de los profesionales con el chaleco y los brazaletes naranjas acreditativos.

En la concentración se ha leído un manifiesto, suscrito por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya-Sindicat de Professionals de la Comunicació, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya y la Associació de Dones Periodistes de Catalunya, entre otras entidades, comités de empresa y medios de comunicación.

En el texto, profesionales de la información han hecho un llamamiento a que acaben las agresiones a los periodistas, algo que va más allá de una reivindicación corporativista y es un "grito de alarma ante un deterioro de la libertad de expresión y la libertad de prensa".

En el manifiesto 'Sense periodisme no hi ha democràcia' (Sin periodismo no hay democracia), los profesionales han recordado que el periodismo tiene la función social de hacer llegar a la ciudadanía la información necesaria para formarse un criterio sobre los asuntos públicos de manera libre: "Cada vez que alguien obstaculiza el trabajo de un periodista está atentando contra el sistema democrático".

A su juicio, la cifra de más de una sesentena de periodistas víctimas de agresiones mientras trabajaban es "absolutamente intolerable", y han rechazado todas estas acciones, vengan de donde vengan, porque suponen un ataque al derecho a la información de la ciudadanía.

En el manifiesto han reprobado "especialmente" la actuación de los cuerpos policiales, tanto de los Mossos d'Esquadra como de la Policía Nacional, ya que la mayoría de informadores iban perfectamente identificados, y han reclamado a la Conselleria y Ministerio de Interior que investigue los hechos.

También han pedido a los manifestantes respeto por su trabajo para garantizar el derecho a la información: "Entendemos que pueda haber gente molesta con la línea editorial de algunos medios de comunicación. Esta línea no la deciden los profesionales que están a pie de calle cubriendo la realidad".