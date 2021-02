Unos 120 vehículos participan en una marcha en Palma para pedir las dimisiones de Armengol y Sánchez

Más de un centenar de vehículos, en torno a unos 120 coches y motos, han participado este sábado en Palma en la marcha motorizada, convocada por Foro Baleares, para pedir la dimisión de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha informado el presidente de Foro Baleares, Jesús Revuelta este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, "esta jornada se ha convocado a la sociedad balear para denunciar la gestión infame a nivel económico, social e incluso moral de ambos ejecutivos".

No obstante, ha puntualizado Revuelta, "esta jornada motivan la movilización la cuestión económica que afecta sobre todo al sector de la hostelería y a la restauración" porque "a pesar de considerar que el criterio sanitario ha de ser preponderante habría que aunarlo con el criterio económico, que es posible".

En concreto, ha señalado, ha motivado la movilización "la reivindicación de una medidas más coherentes para el sector de la hostelería y para la economía en general" porque, ha añadido, "la ciudadanía está cansada y esta pandemia está durando demasiado".

"No se sabe cuando va a terminar. Este año no será, esto seguro. Por ello, se ha convocado esta marcha motorizada que quiere advertir que quien no se muera de COVID-19 se morirá de hambre", ha hecho hincapié Revuelta.

Asimismo, otros motivos por los que Foro Baleares ha convocado una marcha motorizada por las calles de Palma, ha explicado su presidente Jesús Revuelta, han sido que "el Gobierno pacte con Bildu o que el vicepresidente Pablo Iglesias diga que España no es una democracia".

UNA MARCHA MOTORIZADA SIN INCIDENTES

La marcha motorizada convocada por parte de Foro Baleares, ha sido autorizada por Delegación de Gobierno en Baleares y ha transcurrido sin incidentes.

Al inicio de la manifestación, que ha comenzado alrededor de las 12.00 horas en la Avenida Gabriel Alomar se ha podido ver a quienes impulsaron la Plataforma Resistencia Balear y actuales miembros de Juntos Sumamos, Víctor Sánchez y Ángel Galeote.

Asimismo, durante la marcha se ha visto a muchos viandantes como han aplaudido y han expresado su apoyo a los manifestantes, quienes en sus vehículos lucían banderas de España y de Mallorca; así como pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, "Dimisión Armengol ya" o "Armengolismo: el virus que mata autónomos, empleos y salud mental".

La manifestación ha finalizado poco antes de las 13.00 horas ante la sede del Govern balear, Consolat de Mar, con el sonido de bocinas de los vehículos participantes y con gritos de "Armengol dimisión".

Las principales calles de Palma han sido testigos de esta marcha motorizada, que ha transcurrido por las Avenidas, Paseo Mallorca, Jaume III, Borne y Antoni Maura.