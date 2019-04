Uno de cada 4 niños sufre maltrato de sus cuidadores, según Save the Children

Uno de cada cuatro niños en España han sido víctimas de maltrato por parte de sus padres, madres o cuidadores principales, aunque menos del 10 por ciento de los casos llegan a denunciarse, explica Save The Children en su informe "Más me duele a mi". En el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, la organización de defensa de la infancia ha presentado este estudio que analiza las últimas cifras del Ministerio del Interior y de la Fiscalía sobre el maltrato infantil, aunque estima que son insuficientes para mostrar el número real de menores que lo sufren.

En 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia a menores en el ámbito familiar y se dictaron 1.313 sentencias por violencia ejercida sobre menores, unos datos similares a 2016 en que se hubo 4.647 denuncias. Save the Children explica que la violencia hacia la infancia se encuentra en todas las clases sociales y es en el nivel socioeconómico alto donde se encuentra más invisibilizado. Los factores de riesgo, como el desempleo o el estado de ánimo del progenitor, se acumulan unos sobre otros, pero no son en sí mismos determinantes ni excluyentes del maltrato, señala el estudio.

La ONG alerta de que el empleo del castigo corporal como método de disciplina o crianza provoca reacciones agresivas que aumentan la frecuencia y gravedad de los conflictos en la familia. El maltrato físico es el que, al dejar huellas visibles, suele ser el más conocido, el que genera más atención y el más notificado. Sin embargo, otros tipos de victimización tales como la negligencia emocional pueden acarrear secuelas graves en el desarrollo del menor y, por ende, también requieren ser tratadas.

El informe desmiente mitos como el que señala que las personas que han sido víctimas en la infancia serán maltratadores en el futuro o el de que son los padres -hombres- los que ejercen el maltrato. También recoge testimonios de una mujer de 30 años que relata sus recuerdos de la infancia: "De mi ambiente familiar, destacaría los gritos constantes entre mis padres y especialmente de mi madre hacia nosotras. También momentos de largos silencios, donde no se podía hablar ni 'molestar' ya que era la forma de evitar el grito, generalmente acompañado de algún descalificativo o amenaza. Recuerdo también violencia física entre mi madre y una de mis hermanas".

Save the Children recuerda que el maltrato infantil tiene consecuencias muy graves sobre los menores que lo sufren, como alteraciones neurobiológicas, que afectan al desarrollo de sus conexiones cerebrales, hasta consecuencias en el bienestar emocional y psicológico. Asimismo, influye en el desarrollo de relaciones interpersonales en la edad adulta. La ONG calcula que el maltrato infantil le cuesta a España más de 10.000 millones de euros al año, aproximadamente el 1% del PIB.

Save the Children lamenta que en la campaña electoral la defensa de los derechos de la infancia no estén teniendo suficiente protagonismo en los discursos políticos de los principales partidos. Según una encuesta encargada por Save the Children a 1.887 personas entre el 15 y el 20 de marzo de 2019, el 90,7 % considera grave o muy grave la violencia hacia la infancia y el 64,1 % ve necesario la aprobación de una nueva ley que les proteja de ella.

La Ley Integral para la Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que se estaba ya tramitando, incluía crear una fiscalía específica y juzgados de instrucción especializados en violencia contra la infancia y ampliar los recursos autonómicos de atención especializados.