IE University y Microsoft impulsan AI4Democracy para promover el uso responsable de la IA para fortalecer la democracia

El Center for the Governance of Change de IE University y Microsoft han puesto en marcha AI4Democracy, un proyecto internacional que trabajará para generar conocimiento y movilizar a los gobiernos, al mundo institucional y corporativo para utilizar la inteligencia artificial (IA) de manera responsable para proteger y fortalecer la democracia.

El acto de presentación de AI4Democracy ha tenido lugar este jueves en IE Tower, la sede de IE University enMadrid, con la presencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, quien ha pronunciado el discurso inaugural.

Durante su intervención, Artigas ha destacado que "la era de la inteligencia artificial presenta un panorama lleno de desafíos complejos y de oportunidades infinitas también". "Estas posibilidades van más allá de las aplicaciones tecnológicas y pueden tener impacto en nuestro Estado de Derecho y en la democracia que tanto valoramos", ha alertado.

Por su parte, el presidente del IE Center for the Governance of Change y Provost de IE University, Manuel Muñiz, ha presentado la misión y objetivos de AI4Democracy y ha subrayado la importancia de la gobernanza de la IA a nivel mundial, señalando que "es imprescindible que los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajen juntos para que la inteligencia artificial esté al servicio del bien común".

Mientras, la responsable de Relaciones Estratégicas con la UE de Microsoft, Katarina Wallin Bureau, ha destacado el compromiso de la empresa tecnológica en AI4Democracy. "Nos complace reforzar nuestra alianza con IE University y apoyar proyectos sobre el futuro de la democracia y la IA. Estamos ilusionados con la puesta en marcha de este proyecto y con el impacto de sus investigaciones y análisis independientes al debate internacional sobre la gobernanza democrática de la IA", ha subrayado.

En concreto, AI4Democracy trabajará para avanzar en la aplicación de la IA, por un lado, en la defensa de las democracias frente a la desinformación y los ataques contra algoritmos y, por otro, en el fortalecimiento de la democracia para que sea más receptiva, participativa y eficaz, según sus impulsores.

Entre otras iniciativas, colaborará con los responsables políticos para identificar las inquietudes de los ciudadanos, formar en los principios de la vida democrática o promover las aportaciones colectivas en la formulación de políticas.

Para lograr estos objetivos, el Center for the Governance of Change de IE University, en colaboración con Microsoft, impulsará acuerdos entre instituciones y empresas para impulsar medidas que fomenten una actitud responsable en el desarrollo de modelos de IA.

Como parte de la iniciativa AI4Democracy, el Center for the Governance of Change organizará y participará en eventos internacionales para contribuir al debate global sobre el papel de la IA en el fortalecimiento de la democracia. Además, el Centro generará y divulgará publicaciones con recomendaciones para Gobiernos y desarrolladores tecnológicos.

AI4Democracy continuará la labor del programaTech4Democracy, una iniciativa liderada por IE University en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos que contó con el apoyo estratégico de Microsoft.

En el marco de Tech4Democracy, el Center for the Governance of Change de IE University organizó certámenes de startups en América Latina, Europa, EE.UU., África y Asia con instituciones colaboradoras como Stanford University la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, Toronto University, el Instituto Universitario Europeo o el Banco Interamericano de Desarrollo.