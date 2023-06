Universidades madrileñas piden "instrucciones claras" para elaborar la EvAU 2024 "de la mejor manera posible"

"Cuanto antes necesitamos conocer cómo tenemos que diseñar esas pruebas y cómo tenemos que formar a nuestros profesores", ha afirmado la vicerrectora de la UCM

Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, reunidas este jueves para dar a conocer los resultados de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid 2023, han pedido este jueves "instrucciones claras" a las administraciones para poder elaborar la prueba del año que viene "de la mejor manera posible".

Lo ha afirmado la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Comisión Organizadora para la EvAU, Rosa de la Fuente, quien ha asegurado que su posición es "fundamentalmente técnica". "Las universidades estamos siempre dispuestas pero necesitamos claridad, unos calendarios y unas instrucciones claras", ha defendido.

Según la nueva Ley de Educación, el año que viene tendrá que implementarse el nuevo modelo de EvAU acorde a las nuevas modalidades de Bachillerato que se empezaron a poner en marcha el curso pasado, ya que los estudiantes van a poder optar a nuevas asignaturas.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido paralizar la aprobación del real decreto de la nueva EvAU tras la convocatoria anticipada de elecciones. Según trasladaron, antes de finalizar la Legislatura, el Ministerio dejará "completamente terminada" la tramitación del real decreto de la nueva prueba de acceso a la Universidad.

Al respecto, la vicerrectora de la Complutense ha subrayado que estas pruebas requieren un engranaje "muy complejo" y que supone un "esfuerzo extraordinario". "Cuando hay un examen que se pone en entredicho, algún problema en general, hay muchísima presión mediática y queremos tiempo suficiente", ha reivindicado.

UNOS EXÁMENES "RIGUROSOS"

Considera que el modelo tal y como está "está bien" y que se podría beneficiar el enfoque más competencial que se quiere llevar a cabo. "Nos gustaría que esa modificación de la prueba fuera lo más rigurosa posible y que tuviera en cuenta las dificultades", ha indicado, a la vez que ha resaltado la importancia de dar seguridad a los alumnos que comienzan en septiembre 2º de Bachillerato.

Sobre las nuevas asignaturas, ha explicado que tienen esta tarde una reunión para publicar lo antes posible las ponderaciones de las mismas en la EvAU 2024. "No podemos avanzar mucho del resto, no sabemos, no tenemos los modelos de examen", ha informado.

Por su parte, el director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, Ricardo Díaz, ha recordado que la posición de la Comunidad es "absolutamente conocida por todos" y pasa por una misma prueba en toda España.

"Deberíamos tener una prueba única (...)Hay muchísimos alumnos madrileños que pueden sentirse perjudicados. Madrid en un foco, un hub universitario porque tenemos unas magníficas universidades", ha defendido.