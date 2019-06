Universidad busca información para revertir la supresión del nombre del secretario del juicio a Miguel Hernández

El rector insiste en que la resolución que accedió al derecho al olvido no es firme y niega que se haya ejercido "censura"

La Universidad de Alicante (UA) recabará más información y argumentos "sólidos" que sirvan para revertir la resolución "no firme" de la Gerencia del organismo por la que se accedía a la petición de un familiar del secretario del juicio en el que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández de eliminar sus datos personales de textos publicados por un catedrático de Literatura Española en un dominio de internet de la institución académica.

Así lo ha aseverado el rector de la UA, Manuel Palomar, en declaraciones a los medios tras una sesión del Consejo de Gobierno en la que se ha tratado esta cuestión después de que trascendiera una resolución, del pasado 12 de junio, de la Gerencia de la universidad que da respuesta a la reclamación de un hombre, hijo de un alférez que ejerció como secretario judicial en un consejo militar celebrado durante el franquismo contra Miguel Hernández, de que se eliminara el nombre de su padre alegando el derecho al olvido.

Al respecto, Palomar ha insistido en que esa decisión firmada por el gerente no es firme y se encuentra en proceso de "estudio". "Es una resolución no firme y está en vía administrativa, y corresponde resolverla en una dirección o en otra", ha apostillado.

En ese sentido, ha explicado que el Consejo de Gobierno no puede revocar una decisión que no es firme porque no tiene "la competencia para ello", pero lo que sí puede hacer es elevar un recurso de alzada ante el rector. De este modo, la institución busca la argumentación legal para poder revertir la resolución inicial que se adoptó por cautela, ha dicho.

Desde la institución universitaria precisan que para resolver la cuestión hay que continuar con el procedimiento administrativo interno abierto, para lo cual, es necesario que el catedrático afectado presente recurso de alzada frente al rector.

METADATOS

Palomar ha comentado que lo que se intentará es que los metadatos --que permiten localizar información a los buscadores-- formen parte "intrínseca" de la propia obra y, de este modo, se podrían ponderar de otra forma los derechos al acceso a la información --prevaleciendo este-- y a la protección de datos, que son "la clave" de este debate, según el rector.

"La voluntad es que el índice forme parte de la investigación, de manera que se pondera a favor del acceso a la información", ya que formarían "parte de la obra", ha señalado.

Ha añadido que en esa ponderación, la semana pasada, se dictaminó "eliminar algunas consideraciones de la indexación" del estudio que "en ningún momento cuestiona la investigación ni limita la labor de los investigadores".

A ese respecto, ha subrayado que el derecho al olvido tiene unas características "novedosas" sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Supremo que ha limitado en dos sentencias de 2015 y 2017 el acceso a la información en dos casos: uno relativo al BOE y otro a páginas web. "Creo que la cuestión es la ponderación de los dos derechos: el acceso a la información y la protección de datos del derecho al olvido", ha reiterado.

Además, el rector ha puntualizado que no está en discusión la memoria histórica, el artículo en concreto o la investigación. "El caso es el acceso a la información", ha insistido.

Palomar ha señalado que desde el viernes pasado el Consejo de Dirección, y "sobretodo la delegada de protección de datos, el gerente y el vicerrector de Nuevas Tecnologías", está analizando la situación para "ponderar adecuadamente" los derechos afectados.

Así, ha negado que se esté "censurando, ni borrando información, ni limitando otras actividades de investigación". Palomar cree que la resolución estará lista "durante estos días".