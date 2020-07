Unidas Podemos suscribe una carta que pide a Marlaska el cierre los CIE tras la pandemia del Covid19

Eurodiputadas de Unidas Podemos han suscrito este martes una carta que, a iniciativa del europarlmentario anticapitalista y ex de Podemos, Miguel Urban, exige al ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que en la actualidad están vacíos como consecuencia de la pandemia del Covid19.

La misiva recoge las denuncias realizadas sobre estos centros del Defensor del Pueblo y de varias ONG sobre la falta o escaso seguimiento de protocolos de asistencia psicológica, sanitaria (incluyendo reconocimiento médico), prevención de suicidio o dotación de ropa y calzado para quienes carecen de ello, así como los malos tratos policiales, encierro de menores de edad y de personas enfermas sin atención médica, que, dicen, se produce en el interior de los CIE.

"No es de extrañar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas se haya mostrado duro y preocupado con España por la situación de las personas migrantes en situación irregular internadas en un CIE", explica la carta, antes de indicar que la posición de los firmantes es "clara". "Ningún país democrático debería permitir la existencia y funcionamiento de estos centros para personas que no han cometido delitos penales. No transigiremos contra prácticas institucionales racistas ya normalizadas en todo el Estado", apuntan.

Los firmantes de la carta son 14 europarlamentarios, miembros del grupo del Parlamento Europeo de la Izquierda Unitaria y la Izquierda Verde al que pertenecen los morados. Así, en la lista de eurodiputados que apoyan esta iniciativa están las representantes de los morados en Bruselas María Eugenia Rodríguez Palop e Idoia Villanueva.

LA EXPERIENCIA DE LA PANDEMIA

Los miembros de este grupo parlamentario señalan que el internamiento en CIE es una medida cautelar para asegurar la deportación de las personas migrantes en situación administrativa irregular y explican que en el procedimiento se debe valora la situación concreta de la persona, con el fin de no internar a personas que tengan alguna enfermedad grave, a mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de trata o a personas con arraigo. "Pero nada de esto se cumple", denuncian, para señalar que esta situación les parece "desproporcionada" e "inhumana".

Para los eurodiputados firmantes la experiencia de vaciar los CIE durante la pandemia ha demostrando que "estos centros pueden ser cerrados" y además, "abre una oportunidad para impulsar otro tipo de medidas". Es por eso que instan al Gobierno de España a "avanzar en la coherencia de políticas respetuosas con los derechos de todas las personas por igual, desarticulando estas estructuras institucionales racistas de internamiento de extranjeros y a activar otros mecanismos alternativos como medidas cautelares y que no se basen en la privación de libertad, medidas administrativas no punitivas".

"Reabrir los CIEs significaría un paso atrás en la desarticulación del racismo institucional y obviar las voces que reclaman su cierre definitivo. A ellas nos sumamos pidiendo al Gobierno #CierreCiesYa", ha apuntado el eurodiputado Urban en su cuenta de Twitter.