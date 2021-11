Unidas Podemos y PSOE cierran un acuerdo para derogar la Ley Mordaza y sacan del texto las 'devoluciones en caliente'

Unidas Podemos y PSOE han cerrado un acuerdo definitivo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', que sacará del articulado del texto las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes.

También se establece que no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios.

Junto a ello, se reducirán las multas que se consideran excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad, ajustadas a la capacidad de ingresos de los sancionados, así como a su edad, en el caso de personas menores de edad.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, para explicar que los socios de coalición cerraron este miércoles el marco definitivo de las enmiendas que, de forma conjunta, presentarán a la proposición de ley que impulsa el PNV.

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos pauta que se omitirá de la Ley Mordaza toda referencia a los asuntos de extranjerías, como es el caso de las devoluciones en caliente y se remiten a abordar este asunto dentro de la normativa específica en la materia, como es el caso de la Ley de Extranjería. Para esa negociación ulterior, se establecerá que cualquier disposición siempre conforme a lo establecido en los convenios internacionales suscritos" por España.

Santiago, que ha liderado las negociaciones por parte de Unidas Podemos sobre los cambios en dicha Ley, ha destacado el impulso que supondrá esta derogación, que forma parte del acuerdo de gobierno de coalición, y que garantiza el pleno derecho a la reunión y manifestación, como corresponde a un Estado democrático.