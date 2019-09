Unidas Podemos pide tipificar como víctima de machismo a las asesinadas sin vínculo afectivo en casos como el de Valga

Unidas Podemos ha reclamado este martes el Gobierno en funciones las reformas legislativas necesarias y "de urgencia" para que también se consideren víctimas de violencia de género a las mujeres asesinadas por un hombre aunque no tengan relaciones afectivas o de pareja con él.

La portavoz parlamentaria de Galicia en Común, Yolanda Díaz, se ha referido, con esta petición, al suceso registrado este lunes en Valga (Pontevedra) en el que un hombre asesinó a tiros a su exmujer, su excuñada y exsuegra, para después entregarse.

Según la normativa actual, sólo la exmujer pasará a formar parte de la lista oficial de víctimas de violencia machista, ya que es la única que, para el Estado, tenía una relación afectiva con el asesino.

En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso en 2017 ya se reclamaba incluir a todas las mujeres que sufrieran una agresión o fueran asesinadas por cuestiones machistas, independientemente de la relación con su agresor.

Ahora, Díaz pide que esta situación sea tipificada en la ley española y cree que la "urgencia" y el "interés general" de esta situación permite que el Gobierno actúe en este problema a pesar de estar en funciones. "No es decente que las mujeres sigamos siendo asesinadas y no es decente que no sean tratadas como violencia machista", ha concluido.