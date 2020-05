Unidas Podemos pide medidas de gestión de los nuevos plásticos demandados durante la crisis del Covid19

Unidas Podemos ha alertado sobre el incremento de la demanda de productos de material plástico durante la pandemia del coronavirus, principalmente residuos hospitalarios, y que suponen un grave problema de contaminación al no poder ser reciclados y, en este sentido, urge al Gobierno a poner en marcha medidas de gestión para estos "nuevos plásticos".

A través de una iniciativa parlamentaria, los morados apuntan que, aunque "una de las consecuencias 'colaterales' de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha sido una fuerte reducción de la contaminación por tráfico, debido a las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad del estado de alarma", también "se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, sobre todo de usar y tirar".

En el escrito registrado, el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha trasladado su preocupación acerca de la gestión de los residuos hospitalarios que, según ha explicado, contienen materiales plásticos. En este sentido, solicita información acerca de "las medidas que tiene pensado tomar el Gobierno para evitar los daños ambientales asociados a la necesidad de usar los productos, y para evitar que acaben desechados en la naturaleza".

ADVIERTE DE LAS PRESIONES DEL LOBBY DEL PLÁSTICO

"Es evidente que vamos a tener que habituarnos a usar algunos productos como las mascarillas o los guantes durante algún tiempo, pero que no puedan reciclarse, no debería suponer que acaben contaminando el medio ambiente; desgraciadamente pronto acabarán en las playas españolas, igual que los estamos viendo en otras latitudes", denuncia López de Uralde.

Pero el diputado ecologista también alerta del incremento, no sólo de los desechos de residuos sanitarios, sino de otros plásticos desechables como bolsas o envases, que, a su juicio, "no está justificado por razones sanitarias, sino el las presiones del lobby del plástico para retrasar la entrada en vigor de las medidas que prohibirán los plásticos de un solo uso", y recuerda que "la mitad de los envases de plástico que se usan en España acaba en vertedero sin ser reciclados, cuando no en el medio ambiente".