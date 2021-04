Unidas Podemos insiste en levantar las patentes: "Se está priorizando negocio por encima de derechos humanos"

Rosa Medel, diputada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Unidas Podemos, ha insistido en la necesidad de levantar las patentes de las vacunas contra la COVID-19, y ha cargado contra las compañías farmacéuticas por priorizar "el negocio por encima de los derechos humanos".

En la jornada 'Los medicamentos y vacunas para la pandemia por COVID-19: la necesidad de garantizar su acceso y asequibilidad', organizada por la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), la diputada de Unidas Podemos ha resaltado que "un medicamento es un bien público, no una mercancía".

Así, ha reivindicado la necesidad de que las vacunas lleguen a todos los lugares del mundo. "Hay falta de ética médica cuando se acepta esa discriminación en el reparto de vacunas. O nos salvamos todos o esto va a ser un desastre", ha advertido.

Sobre por qué no se discute la posibilidad de levantar las patentes, Medel ha asegurado que "el problema es la voluntad de la Unión Europea". "Es un problema clarísimamente político. La UE es una unidad monetaria, punto final. Esto se está demostrando con las vacunas, se está priorizando el negocio farmacéutico por encima de los derechos humanos", ha denunciado.

De la misma forma, ha criticado la falta de transparencia en los contratos con las compañías farmacéuticas. "No hay transparencia, todos sabemos lo que está pasando con los contratos. No hay un problema de legislación, es un problema político y una falta de voluntad. Está muriendo la gente y a nadie le importa un momento. Están priorizando el negocio de las vacunas a las vidas de las personas", ha criticado duramente.

En el mismo sentido, Juan Ponce, diputado en las Cortes Valencianas de Compromís, ha destacado que resulta "fundamental y de cajón" liberar estas patentes debido al "dinero público que se ha puesto a espuertas en cantidades muy importantes en la investigación de las vacunas".

"De alguna forma esto tiene que revertir en la sociedad. No solo porque necesitamos vacunar a toda la población, pero la cuestión es que en un mundo globalizado no tiene sentido que en la UE estemos todos vacunados pero en el resto del mundo el 80 por ciento no", ha lamentado.

Por otra parte, Ponce ha celebrado el "cambio de parecer" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció el pasado miércoles que el Ejecutivo está preparando una propuesta en relación con el debate abierto en torno a las patentes de las vacunas contra la COVID-19, insistiendo en que estas no pueden ser "un freno" en la lucha contra la pandemia.