Unidas Podemos, ERC y Junts quieren incorporar el circo a las Enseñanzas Artísticas Superiores

El Grupo Confederal Unidas Podemos, ERC y Junts han registrado diversas enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados para incorporar las Artes Circenses a la Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.

En concreto, la formación morada ha presentado una enmienda en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, para que, en el plazo de seis meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno cree un grupo de trabajo para el estudio sobre la incorporación de las Artes Circenses en las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Asimismo, este grupo de trabajo, según la propuesta de Unidas Podemos, estudiará el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos que se pudieren establecer en Enseñanzas Artísticas Superiores de las Artes Circenses, así como los aspectos básicos del currículo en las Enseñanzas Artísticas Profesionales.

También deberá estudiar los requisitos mínimos que reglamentariamente habrán de fijarse para los centros públicos y privados que impartan estas enseñanzas. Este grupo de trabajo estaría formado por representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de las administraciones competentes de las comunidades autónomas, del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, del Consejo Escolar del Estado y de las organizaciones representativas del sector de las Artes Circenses.

La formación explica que España "es de los pocos países" en Europa que no tienen una titulación oficial en circo reconocida a nivel estatal, ya sea en la Enseñanza Profesional o Superior, lo que, a su juicio, "no solo es una anomalía en los momentos actuales, sino que provoca que no se esté dando una respuesta a aquellas personas que quieren formarse en circo y obtener una titulación oficial en artes circenses".

"Es necesario estudiar de qué manera se le puede dar respuesta a este alumnado. El grupo de trabajo que se propone en esta enmienda tendría encomendado, entonces, el estudio sobre la incorporación de las Artes Circenses en las Enseñanzas Artísticas", concluye el grupo en enmienda presentada.

ERC también ha registrado distintas enmiendas encaminadas a incluir en las Enseñanzas Artísticas Superiores las que se denominarían Enseñanzas Superiores de Artes Circenses. Esta formación reclama el "reconocimiento e inclusión" de las Artes Circenses y "todo aquello que faltaría a ese respecto" en el proyecto de ley.

Otra de las enmiendas del grupo catalán establece que el Gobierno, habiendo recabado el informe del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y previa consulta a las comunidades autónomas y al Consejo Escolar del Estado, "podrá establecer nuevas Enseñanzas Profesionales relacionadas con otras disciplinas artísticas, como las Artes Circenses, con objeto de adecuar la oferta formativa a los perfiles profesionales demandados por el sector cultural y artístico".

En la misma línea, Junts quiere incluir en el proyecto de ley una disposición adicional sobre Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Circenses, para que, en el plazo máximo de doce meses desde la publicación de la ley en el BOE, el Ejecutivo, previa consulta a las comunidades autónomas y oído el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, aprobará un real decreto que disponga la incorporación de estas enseñanzas en la organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores, el establecimiento del título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Circenses y el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de dicho título.

Asimismo, Junts reclama que en dicho real decreto se establezcan los requisitos mínimos de los centros docentes públicos y privados que impartan dichas Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Circenses.