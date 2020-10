Unidas Podemos acusa al Gobierno de Madrid de ser "un peligro y vergüenza para España" recortando en Atención Primaria

La diputada de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid Vanessa Lillo ha acusado al Gobierno regional de ser "un peligro y una vergüenza para España", que continúa sin reforzar la Atención Primaria y la "recorta" y "no le ha dado la gana de hacer nada después de la pataleta por no pasar de fase".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en Pleno de este jueves, Lillo ha preguntado al consejero qué medidas ha puesto en marcha en Atención Primaria para la detección precoz, vigilancia y control de Covid, a lo que le ha contestado que "llevan trabajando desde el principio de la pandemia en todos los niveles la capacidad diagnóstica y asistencial". Por supuesto, "también en Atención Primaria", donde dice haber puesto en marcha "medidas tanto de refuerzo de profesionales como de medios materiales".

"La realidad es que han mentido, durante todo este tiempo solo han dado la nota por poner a la región en peligro y ser la vergüenza de España porque han recortado en Atención Primaria, maltratada desde hace años. No han puesto refuerzos, ¿dónde están los 826 profesionales? No diga que no hay personal, diga que huyen de la Comunidad y de sus políticas", le ha espetado la diputada Vanessa Lillo.

La parlamentaria ha criticado que los teléfonos de atención "estén saturados" y el retraso en la atención para poder hacerse un test Covid. Todo ello, ha dicho, por "la deficiencia en las infraestructuras" que llevan a los profesionales "al límite" y "paga la clase trabajadora con sus señalamientos".

Por último, ha criticado la "improvisación permanente" del Ejecutivo autonómico y "su gestión incompetente": "son un verdadero peligro para la salud pública.

El consejero ha defendido que la Atención Primaria y sus profesionales "son una de las mayores preocupaciones del Gobierno de la Comunidad". Este nivel asistencial tiene, a su juicio, "un papel relevante en el seguimiento y control de nuevos casos positivos (9.456 diarios con un acumulado de más de 433.451), junto con Salud Pública". Y en la realización de PCR, llegando a realizar más 26.000 diarias, lo que representa más del 70 por ciento de las pruebas diagnósticas diarias que llevan a cabo en la Comunidad de Madrid.