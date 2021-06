Unicef ha distribuido 500 millones de ayudas en el mundo por la covid-19

Unicef ha distribuido 500 millones de ayudas en España y el resto del mundo durante la emergencia sanitaria y económica provocada por la covid-19 para proteger la vida de niños y personas vulnerables.

Unicef ha presentado este martes su Memoria 2020, en la que plasma el trabajo que ha realizado durante el año, azotado por la situación mundial de confinamiento y las necesidades que ha cubierto al ayudar a niños y niñas en 455 situaciones de emergencia.

"Lo vivido en 2020 sirve para entender que solo un mundo solidario será capaz de terminar con la desigualdad, la pobreza y la injusticia que todavía afecta a millones de niños (...) Es necesaria la cooperación para una recuperación que hasta el momento ha sido extremadamente desigual", ha manifestado el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra.

Durante su intervención ha recordado las ayudas que la organización ha facilitado a España y otros países del mundo, como el envío de vacunas contra la covid a 92 países, los 500 millones de suministros a 139 países, facilitar el acceso a la educación a distancia a más de 301 millones de niños y niñas y proteger a la infancia con casi la mitad de los niños del mundo vacunados.

"Nadie estará a salvo hasta que todos lleguemos a estarlo", ha remarcado el presidente de la organización.

El responsable de educación en derechos de infancia y campañas de Unicef España, Nacho Guadiz, ha destacado la importancia de "salvar la educación y hacer un análisis crítico de los puntos a mejorar para proteger la infancia", pues "no podemos olvidar que en España tenemos una tasa del 16 % en el abandono de las escuelas".

Durante la jornada ha intervenido también la especialista de salud de Unicef en Nigeria, Paula Beltrán, que sigue siendo el país con más muertes en menores de cinco años en todo el mundo.

"Con la pandemia ha habido un descenso considerable en tareas como el tratamiento contra la malaria, la neumonía y la diarrea, que son las principales causas de muerte en los niños y que se podrían evitar", ha manifestado.

Aun así, ha agradecido al mecanismo internacional COVAX, apoyado por Naciones Unidas, su colaboración al permitir que países como Nigeria, beneficiario de cuatro millones de dosis, que no habrían tenido acceso a la vacunación, no se hayan quedado atrás en el proceso, pues "una sociedad que no pone en valor su salud es una sociedad que no se llega a desarrollar".