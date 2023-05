UNICEF anima a los ciudadanos a "mover ficha" a favor de la infancia con su voto en las elecciones

UNICEF España ha lanzado la campaña #MueveTuFicha, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, para que los ciudadanos se informen sobre las diferentes propuestas electorales y tengan en cuenta las medidas para proteger los derechos de la infancia.

La campaña consta de una pieza de vídeo sobre un juego de mesa simbólico, a través del cual se muestra cómo las decisiones de los votantes afectan a millones de niños y niñas que, sin embargo, no pueden participar en las elecciones al no tener edad suficiente para votar.

Así, según las opciones que escojan los jugadores se observa cómo se puede elegir entre invertir en educación de calidad, invertir en psicólogos infantiles, garantizar viviendas asequibles para familias o bien mirar hacia otro lado.

"No tener voto no significa no tener voz, todo lo contrario, tienen propuestas y demandas sensatas que debemos escuchar. Las políticas y medidas que se pongan en marcha, repercutirán directamente en los derechos y bienestar actual y futuro de la infancia", ha subrayado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

Antes de lanzar esta campaña, UNICEF España se ha reunido con todos los partidos políticos con representación parlamentaria o municipal para trasladar sus propuestas para la infancia con el fin de que se incluyan en los programas electorales.

Entre otras, destacan: luchar contra la pobreza infantil, proteger a los niños frente a la violencia, cuidar su salud mental, garantizar una educación inclusiva y de calidad, promover los derechos de la infancia también en el ámbito digital o asegurar que vivan en entornos limpios y saludables.