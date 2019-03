La UNED y Melilla crean un Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, y el consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Ventura, han firmado este miércoles la encomienda de gestión para el desarrollo del Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración (CEIPAMM)/European Research Center in Policies and Action on Minors and Migration (ECRPAMM).

Con este nuevo convenio, la Consejería de Bienestar Social de Melilla financiará durante los próximos cuatro años (2019-2022) las investigaciones y organización de seminarios internacionales encaminados a dotar de base científica al fenómeno migratorio de los MENA, una cuestión que tanto Mairal como Ventura han coincidido en calificar de "crucial y de gran actualidad".

El consejero de Bienestar Social ha recordado que actualmente existen en Melilla alrededor de 1.000 menores extranjeros no acompañados (MENA), y toda la información que hay sobre ellos no es científica ni está contrastada, sino "distorsionada y se emplea de forma interesada", ha apuntado.

"Por ello, queremos saber qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mal y sobre todo cómo podemos mejorar un fenómenos globalizado que tiene en Melilla la puerta Sur de Europa", ha explicado el representante del Gobierno melillense.

Según ha informado la UNED, Mairal y Ventura han estado acompañados por la vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, Rosa María Martín Aranda; el decano de la Facultad de Derecho, Manuel Díaz Martínez; el director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UNED, Sixto Jansa; la vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho, Mercedes Curto, y la profesora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho, Sagrario Segado, investigadora principal del nuevo proyecto.

Tanto Ventura como Mairal han agradecido la labor de la profesora Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo, cuyo trabajo previo ha servido para consolidar el acuerdo.

Esta investigadora, centrada en las áreas del bienestar infantil, migraciones, transparencia, procesos de toma de decisión y sistemas de Estados de Bienestar, ha desarrollado hasta la fecha diversos proyectos en colaboración con la consejería melillense y el Centro Asociado a la UNED en Melilla, como la celebración de tres Seminarios Internacionales de carácter anual sobre el fenómeno de los Menores Extranjeros No Acompañados con la asistencia de destacadas figuras nacionales e internacionales en la materia, publicaciones de artículos científicos y elaboración de informes.

Además, el IV Seminario Internacional ya está en marcha y se celebrará los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Melilla. Entre las acciones futuras se incluyen seminarios periódicos para actualizar y coordinar el conocimiento y la investigación realizada, publicación de libros y artículos, concurso a convocatorias europeas y mantenimiento de un flujo constante de información e intercambio de conocimiento con centros europeos estatales y privados claves en esta materia.