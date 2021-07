Unas 500 piscinas acogen a miles de catalanes que se mojan por la esclerosis

Unas quinientas piscinas acogen este domingo a miles de catalanes que participan en la 28 edición de la campaña "Mójate por la Esclerosis Múltiple", impulsada por la Federación de Esclerosis Múltiple para concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa e incurable y con la que aspira a recaudar unos 300.000 euros.

El acto central de esta campaña se ha celebrado en la piscina del Club Natación Atlètic Barceloneta (CNAB) con la participación de la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.

En este acto se ha representado un espectáculo de acrobacias en el agua por parte de la compañía internacional de circo "Les Farfadais" durante el que, una voz en off, ha narrado la relación de una persona con la enfermedad y sus sentimientos.

La Fundación ha explicado en un comunicado que el dinero que recaude en esta campaña lo destinará a programas de atención y apoyo a personas que acaban de ser diagnosticadas, "una etapa especialmente delicada que se afronta con frustración por la incertidumbre que genera una sintomatología y pronóstico diversos".

La directora ejecutiva de la Fundación, Rosa Masriera, agradece en la nota "a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han colaborado" con esta campaña, al tiempo que recuerda "que el apoyo social es clave para seguir mejorando la calidad de vida de las 9.000 personas que conviven con la esclerosis múltiple en Cataluña, además de poder seguir avanzando en la búsqueda de una cura".

Laura Berdasco, por su parte, narra que le diagnosticaron la esclerosis múltiple tres días antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia.

"Los días posteriores -dice- sentí miedo y me salieron muchas dudas, sensaciones que se fueron agravando debido a la situación de aislamiento que vivíamos por la pandemia. Pero enseguida me dí cuenta de que había de buscar ayuda para comprender la enfermedad y aprender a vivir con ella. Entonces me puse en contacto con la Fundación".

Además de participar en la campaña, se puede colaborar en la entidad con la adquisición en julio en mil supermercados del aceite solidario OleAurum, elaborado por pequeños productores catalanes agrupados en la marca Olis de Catalunya. De cada venta, se destina un euro a la fundación sin coste extra para el consumidor.

La Fundación Esclerosis Múltiple se creó en Barcelona en 1989 y, entre otros servicios, ofrece formación y reinserción laboral desde su Centro Especial de Trabajo (femcet), además de lanzar campañas de sensibilización con la enfermedad. EFE

