Unas 3.000 personas claman en Barcelona contra racismo en memoria de G. Floyd

Cerca de 3.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado esta mañana en Barcelona, en una protesta contra el racismo y en memoria de George Floyd, fallecido el pasado 25 de mayo en la ciudad estadounidense de Minneapolis víctima de la violencia policial.

Los manifestantes han desafiado las lluvia que empezaba a descargar en Barcelona y se han congregado en la plaza Sant Jaume, convocados por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, que ha llamado a secundar las movilizaciones contra el racismo que este fin de semana se están llevando a cabo en capitales de todo el mundo.

La multitud concentrada en la plaza Sant Jaume ha dificultado que se pudieran respetar las distancias físicas de seguridad en algunos momentos, pese a que los manifestantes iban protegidos con mascarillas.

Los concentrados han enarbolado pancartas con lemas como "No al racismo", "Black lives matter" y otras consignas que se han hecho célebres en la oleada de movilizaciones que recorre Estados Unidos desde que el pasado 25 de mayo falleció el afroamericano George Floyd cuando estaba siendo reducido por un policía.

Entre consignas contra el racismo y contra la política del presidente de EEUU, Donald Trump, los manifestantes han rendido homenaje a Floyd agachándose con una rodilla en el suelo, gesto que ya se ha convertido en símbolo del antirracismo.

"No justice, no peace", "Todos podemos ser Floyd" o "Black is beatiful" son algunos de los lemas que los manifestantes exhibían en pancartas caseras confeccionadas con trozos de cartón, mientras otros concentrados han acudido a la protesta blandiendo fotografías del propio George Floyd. EFE

rg/hm/fg