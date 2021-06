Unas 300 personas se concentran en Sants (Barcelona) por el suicida que iban a desahuciar

Unas 300 personas se han concentrado este martes en la plaza de Sants de Barcelona en contra de los desahucios, a raíz de la muerte de un vecino del barrio que se suicidó este lunes cuando iba a ser desahuciado.

La concentración ha empezado a las 18.30 horas, y ha sido organizada por 'Plataforma de Afectadas por la Hipoteca' y 'Grup d'Habitatge de Sants', y se ha unido a la convocatoria el 'Sindicat de Llogateres y Llogaters'.

Varios manifestantes se han concentrado en la plaza mostrando carteles y pancartas de 'No más suicidios, ley vivienda ya' o 'Stop leyes injustas', y lucían camisetas de las entidades que han organizado la concentración.

Algunos representantes de las entidades han gritado con la ayuda de un micrófono y un altavoz: 'Lo llaman democracia y no lo es' o 'No es suicidio, es asesinato', 'Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa', entre otros.

En torno a las 19 horas, la manifestación ha empezado a desplazarse por las calles del barrio de Sants hasta llegar a la casa donde vivía el hombre que falleció este lunes.

Al llegar, algunos portavoces han gritado: 'No hay justicia', 'La solidaridad nuestra mejor arma' y 'No estáis solas, vecinas', y han empezado a movilizarse otra vez hasta la plaza de Sants.

A las 20 horas hay convocada otra manifestación en la Delegación del Gobierno de Catalunya, en la calle Mallorca de Barcelona.