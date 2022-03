Unas 100 personas se concentran en Barcelona para pedir la abolición de la prostitución

Un centenar de personas, según cifras de la organización, se han concentrado este domingo a las 12 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar en contra de la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada, en un acto que han calificado como la alternativa a la manifestación del 8M.

Las participantes han sostenido pancartas delante del Ayuntamiento de la ciudad con mensajes de 'La prostitución no es el ocio de los hombres, es la esclavitud de las mujeres', 'Ni personas menstruantes ni cuerpos gestantes, hembras humanas', 'El género perpetúa la opresión sexual' y 'El porno es la teoría, la violación es la práctica'.

Han cantado a la alcaldesa de Barcelona 'Colau, escucha, nuestras hijas no quieren ser putas', 'Ser mujer no es un sentimiento', 'Con o sin billetes, violadores con grilletes', 'Abolicionismo verdadero feminismo' y 'No son transfobia nuestros ovarios'.

Entre las organizaciones que han participado en la concentración está el Frente Abolicionista, Feministas Al Congreso y Partido Feminista de España.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto a favor de la abolición de la prostitución, la pornografía y en contra de la gestación subrogada y la Ley Trans.